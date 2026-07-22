Rosimeire Nogueira homenageou a cantora na data em que ela completaria 31 anos.

Instagram/Reprodução

Rosimeire Nogueira, empresária da dupla Maiara & Maraisa, prestou homenagem emotiva nas redes sociais ressaltando a generosidade da eterna “Rainha da Sofrência”.

Na madrugada desta quarta-feira (22/7), data em que a cantora Marília Mendonça completaria 31 anos de idade, a empresária da dupla Maiara & Maraisa, Rosimeire Nogueira, usou as redes sociais para resgatar um registro inédito e fazer uma declaração tocante sobre a amiga.

De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a publicação ressaltou o espírito festivo e o carinho com que a artista tratava as pessoas ao seu redor.

“Feliz dia daquela que nos ligava antes de qualquer pessoa pra nos parabenizar e saber onde iríamos comemorar o dia de aniversário de cada um de nós! Não importava onde! Só precisávamos estar juntos!”, escreveu a empresária nas redes sociais, segundo registro do METRÓPOLES.

Lembranças da convivência e emoção da família

Conforme veiculado pelo METRÓPOLES, as homenagens marcaram mais um momento de carinho da rede de afetos mantida pela Rainha da Sofrência:

Declaração de Rosimeire Nogueira: A empresária destacou a atenção e o ciúme carinhoso que a sertaneja demonstrava com os amigos mais próximos: “Feliz dia da melhor amiga! Feliz dia da minha filha eterna! Te amaremos eternamente” .

Descoberta de Dona Ruth: Recentemente, a mãe da cantora, Dona Ruth, compartilhou nas redes sociais a emoção de ter encontrado um fio de cabelo da filha preso a uma das roupas guardadas no armário.

Convivência com a Saudade: Dona Ruth refletiu sobre a permanência do luto, afirmando que “a gente aprende a conviver com a dor”, encarando os pequenos sinais do dia a dia como uma forma de acalento no coração.

Quem fez a homenagem inédita para Marília Mendonça?

A homenagem foi publicada por Rosimeire Nogueira, empresária da dupla sertaneja Maiara & Maraisa e amiga pessoal da cantora.

Quantos anos Marília Mendonça completaria em julho de 2026?

A cantora completaria 31 anos de idade no dia 22 de julho.

O que Dona Ruth encontrou recentemente nos pertences de Marília Mendonça?

A mãe da cantora revelou ter encontrado um fio de cabelo da filha preso a uma das roupas mantidas no guarda-roupa da artista.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet