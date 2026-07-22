Márcia Dantas se pronuncia após deixar bancada ao vivo em telejornal

Apresentadora da Jovem Pan compartilhou reflexão sobre limites e vulnerabilidade após desentendimento nos bastidores do JP News.
A jornalista Márcia Dantas usou suas redes sociais para fazer um forte desabafo após deixar a bancada do programa JP News, da Jovem Pan, no meio da transmissão ao vivo realizada na terça-feira (21/7). Substituída de forma imediata pelo colega Cassius Zeilmann, a apresentadora publicou mensagens reflexivas sobre profissionalismo, saúde mental e a importância de impor limites no ambiente de trabalho.
De acordo com as informações apuradas pelos jornalistas Camilla Germano e Vinícius Veloso para o portal METRÓPOLES, a saída abrupta do ar ocorreu após uma discussão nos bastidores entre Márcia e integrantes da direção da atração. O momento repercutiu rapidamente nas redes sociais.
“Você não é fraca quando chora. Você não é louca quando impõe limites. Você não é imatura quando resolve devolver o desconforto”, escreveu a jornalista em suas redes, conforme registrado pelo METRÓPOLES.
Reflexão sobre limites e reação nos bastidores
Conforme apurado e divulgado pelo METRÓPOLES, a apresentadora enfatizou que manter a estabilidade emocional e o respeito próprio deve ser prioridade frente a julgamentos externos:
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Substituição no Ar: Cassius Zeilmann assumiu o comando do telejornal logo após o pedido de saída da apresentadora.
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Desentendimento Interno: Testemunhas relataram que a tensão nos bastidores levou a jornalista a chorar antes de pedir para deixar a bancada.
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Mensagem de Força: Márcia pontuou que “sua paz é muito cara” e ressaltou que a verdadeira força também se manifesta na vulnerabilidade.
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Posicionamento Oficial: Nem a jornalista nem a direção da emissora emitiram notas formais explicando os detalhes do ocorrido durante a exibição.
“Seu profissionalismo não é medido pelo julgamento alheio. Tem gente que se inspira no que você faz. Tem gente que levanta depois do tombo porque um dia você caiu e também levantou”, concluiu a apresentadora no desabafo veiculado pelo METRÓPOLES.
Por que Márcia Dantas deixou a bancada da Jovem Pan ao vivo?
A jornalista deixou o programa após um desentendimento com a direção nos bastidores, o que a levou a chorar e pedir para ser substituída.
Quem substituiu Márcia Dantas no JP News?
O jornalista Cassius Zeilmann assumiu a apresentação do telejornal após a saída de Márcia.
O que Márcia Dantas publicou após o ocorrido?
Ela compartilhou reflexões sobre impor limites, ressaltando frases como “sua paz é muito cara” e que chorar não é sinal de fraqueza.