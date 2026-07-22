Rhuana Rodrigues virou alvo de ataques nas redes sociais após o lançamento do documentário sobre Preta Gil

Reprodução/ Instagram

Carioca de 37 anos virou alvo de críticas no Instagram depois que o ex-marido da cantora voltou a ser exposto no audiovisual ‘Preta: Eu Não Ando Só’.

O lançamento do documentário “Preta: Eu Não Ando Só”, que aborda a trajetória da cantora Preta Gil, reabriu feridas e trouxe novamente os holofotes para o seu ex-marido, o personal trainer Rodrigo Godoy. Desta vez, no entanto, as críticas que inundaram as redes sociais também atingiram a atual namorada dele, a influenciadora Rhuana Rodrigues.

A informação e os detalhes da repercussão foram revelados pela jornalista Juliana Barbosa, do portal Metrópoles.

Segundo apuração publicada pelo Metrópoles, internautas ocuparam o perfil de Rhuana no Instagram com mensagens duras e acusações de que ela seria a pivô do fim do casamento de Rodrigo com a cantora.

Documentário relembrou bastidores do fim do casamento de Preta Gil e gerou onda de repercussão | Foto: Reprodução/Instagram

Confusão de identidades e reação dos internautas

Conforme destaca a reportagem de Juliana Barbosa no Metrópoles, as acusações direcionadas a Rhuana nas redes sociais decorrem de uma confusão entre os seguidores. O término do casamento de Preta e Rodrigo ocorreu em 2023, período em que a cantora confirmou ter sido traída enquanto passava por tratamento de saúde. No entanto, o pivô da separação na época foi Ingrid Lima, que atuava como stylist da artista, e não Rhuana.

Mesmo sem ter relação com o episódio do passado, Rhuana vem recebendo uma série de comentários negativos em suas publicações pessoais, como apontou o Metrópoles:

“Uma moça tão bonita se sujeitar a namorar um homem mau-caráter como esse”, disparou uma usuária do Instagram. “Consciência e travesseiro bom fazem bom sono. A vida é muito justa, o que se faz aqui se paga aqui”, escreveu outra seguidora em tom de desabafo.

Quem é Rhuana Rodrigues?

Aos 37 anos de idade, Rhuana é carioca, mãe de uma menina chamada Alice e soma milhares de seguidores em suas redes sociais. Em seus perfis digitais, ela compartilha uma rotina focada em treinos intensos de musculação, hábitos saudáveis, momentos de lazer em família e registros ao lado de Rodrigo Godoy.

Rodrigo Godoy rebate declarações com tom de ameaça

A onda de ataques contra o casal se intensificou após Rodrigo Godoy usar os Stories do Instagram na última terça-feira (21/7) para responder aos depoimentos apresentados no documentário. Na produção, personalidades como a atriz Carolina Dieckmann e o influenciador Gominho criticaram abertamente a conduta do personal trainer durante o período de enfermidade da cantora.

De acordo com o Metrópoles, Rodrigo adotou um tom inflamado contra os amigos de Preta Gil em vídeo:

“Acho que vocês esqueceram que eu vivi muito tempo nos bastidores, né? Que eu ouvi muita coisa, assisti muita coisa, presenciei muita coisa. Vocês estão com um telhado de vidro, tacando pedra no teto dos outros […] Se o lobo mau assoprar, a casa de vocês cai”, declarou.

Perguntas frequentes sobre Rhuana Rodrigues e Rodrigo Godoy

Rhuana Rodrigues foi a pivô da separação de Preta Gil e Rodrigo Godoy?

Não. Como informou o portal Metrópoles, a infidelidade que levou ao fim do casamento em 2023 envolveu a então stylist de Preta Gil, Ingrid Lima. Rhuana Rodrigues engatou o relacionamento com o personal trainer posteriormente.

Quem é Rhuana Rodrigues?

Rhuana é uma carioca de 37 anos, mãe e influenciadora do segmento fitness, que compartilha conteúdos sobre musculação e rotina pessoal nas redes sociais.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet