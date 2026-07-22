24/07/2026
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Endrick e Gabriely revelam nome do primeiro filho em chá de bebê

Casal anunciou que o menino se chamará Kendrick durante celebração realizada nesta quarta-feira

Por Redação ContilNet 22/07/2026 às 19:47
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Endrick e Gabriely revelam nome do primeiro filho em chá de bebê
Endrick e Gabriely esperam o primeiro filho/Foto: Reprodução

O jogador Endrick e a influenciadora Gabriely Miranda revelaram, nesta quarta-feira (22), o nome escolhido para o primeiro filho do casal. O menino se chamará Kendrick.

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A novidade foi anunciada durante um chá de bebê luxuoso, preparado para celebrar a chegada do herdeiro. Registros compartilhados nas redes sociais mostram o casal reunido em um ambiente decorado especialmente para a ocasião.

O nome rapidamente chamou a atenção dos internautas pela semelhança com o nome do jogador. Nas redes sociais, seguidores brincaram com a escolha e publicaram comentários bem-humorados sobre Endrick e Kendrick.

O casal anunciou a gravidez em abril deste ano, por meio de um ensaio fotográfico publicado nas redes sociais. Na ocasião, Endrick e Gabriely apareceram acompanhados dos dois cachorros da família.

Casados desde setembro de 2024, os dois costumam compartilhar momentos da vida pessoal com os seguidores. Este será o primeiro filho de Endrick e Gabriely.

Atacante brasileiro, Endrick pertence ao Real Madrid e ganhou projeção nacional após se destacar pelo Palmeiras. O jogador também acumula convocações para a Seleção Brasileira.

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