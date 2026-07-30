Entenda a polêmica envolvendo a entrevista de Kim Kataguiri na DiaTV

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

Participação do deputado de direita no programa ‘Simplificando Entrevista’ provocou reações negativas de apresentadores da casa e do público.

A exibição de uma entrevista com o deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP) no programa Simplificando Entrevista desencadeou uma forte onda de críticas ao canal DiaTV nesta semana.

A repercussão do episódio culminou no cancelamento definitivo da atração e em acusações de “patrulha da censura” por parte do parlamentar.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a controvérsia começou logo após a veiculação do bate-papo conduzido pelo apresentador Gui Sampaio na terça-feira (28/7).

“O mais problemático foi não contrapor a ideia do Kim. O canal é um espaço totalmente inclusivo e acolhedor com pessoas de minorias sociais”, criticou a apresentadora Wanessa Wolf, em posicionamento destacado pelo METRÓPOLES.

Mea-culpa do apresentador, repúdio do deputado e nota oficial do canal

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, os desdobramentos do caso reuniram diferentes posicionamentos:

Autocrítica da Condução: Gui Sampaio reconheceu publicamente que a decisão editorial de não fazer contrapontos diretos durante as falas de Kataguiri foi um erro.

Reação de Kim Kataguiri: Na quinta-feira (30/7), o deputado divulgou a íntegra da gravação em suas redes sociais e criticou a postura de parte da audiência: “Fui recebido muito respeitosamente. Entretanto, uma parte do público é extremista e intolerante e agora tenta cancelar o programa. Eu me oponho a essa patrulha da censura” .

Cancelamento do Quadro: Em comunicado oficial no Instagram, a DiaTV confirmou o encerramento do programa, destacando que, embora visasse ouvir posições diferentes, compreendeu que o formato feriu a comunidade do canal.

Por que o programa da DiaTV com Kim Kataguiri foi cancelado?

A atração foi cancelada após a recepção negativa do público e de apresentadores da própria emissora, que criticaram a ausência de contrapontos ao discurso do deputado.

O que disse Kim Kataguiri sobre o cancelamento da entrevista?

O parlamentar publicou uma nota acusando parte do público do canal de “intolerância” e “censura”, disponibilizando o vídeo completo em seu perfil no X (antigo Twitter).

Qual foi a posição oficial da DiaTV sobre o ocorrido?

O canal declarou que pretendia promover um debate amplo com diferentes vozes, mas optou por cancelar o quadro por entender que o formato feriu os valores da comunidade que acompanha a plataforma.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet