Saory Cardoso revelou com exclusividade à colunista Fábia Oliveira que vai à delegacia após sofrer ataques e ameaças por ir a um casamento.

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Em conversa exclusiva com a colunista Fábia Oliveira, a influenciadora revelou que até os noivos de um casamento foram ameaçados por internautas.

A influenciadora digital Saory Cardoso decidiu recorrer às autoridades policiais para conter uma onda de ataques e ameaças virtuais que vem sofrendo desde o último fim de semana. O estopim ocorreu após a divulgação de um vídeo em que ela aparece ao lado de um amigo durante a celebração de um casamento.

Conforme apurado com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, internautas passaram a acusar a influenciadora de infidelidade em seu relacionamento com o jornalista Dudu Camargo, alegando inclusive que o noivado do casal seria uma farsa.

As especulações ganharam contornos graves quando os próprios noivos e outros convidados da festa começaram a receber mensagens de intimidação nas redes sociais.

“Estão mandando ameaças pra noiva, pro marido, para todos os homens que estavam no local. Nunca namorei esse menino do vídeo. As histórias estão tão sérias que vou à delegacia. Estão passando de todos os limites”, lamentou Saory Cardoso em entrevista exclusiva a Fábia Oliveira no Metrópoles.

Histórico de perseguição e providências jurídicas

Ainda durante a entrevista, Saory revelou que essa não é a primeira vez em que se torna alvo de campanhas de difamação na internet, afirmando que a situação se arrasta há meses e ultrapassou os limites do aceitável.

“Há cerca de um ano, algumas pessoas vêm criando e disseminando narrativas infundadas a meu respeito, ultrapassando limites e atingindo uma esfera extremamente séria e perigosa. Esse tipo de comportamento pode configurar crime e gerar responsabilização na esfera cível e criminal”, pontuou.

A influenciadora garantiu que sua equipe jurídica já está mapeando os perfis responsáveis para que respondam perante a Justiça e reforçou que esteve no evento apenas como convidada de uma amiga de infância.

Por que Saory Cardoso vai procurar a polícia?

Segundo apuração exclusiva de Fábia Oliveira no Metrópoles, Saory vai registrar ocorrência policial após sofrer acusações infundadas de traição e presenciar noivos e convidados de um casamento receberem ameaças de internautas.

Saory Cardoso traiu Dudu Camargo?

Conforme relata a colunista Fábia Oliveira no Metrópoles, Saory desmentiu categoricamente qualquer traição, explicando que o rapaz no vídeo é apenas seu amigo e que ela estava no casamento de uma amiga de infância.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet