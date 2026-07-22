Equipe lança canção inédita de Marília Mendonça no dia do aniversário da cantora

Lançamento de "Tudo Vai Ficar Bem" marca a data em que a cantora completaria 31 anos

Faixa "Tudo Vai Ficar Bem", gravada por Marília Mendonça, é lançada de forma póstuma / Foto: Reprodução

– A equipe responsável pela gestão do acervo da cantora Marília Mendonça disponibilizou, nesta quarta-feira (22/7), o lançamento oficial de uma canção inédita gravada pela artista. A divulgação ocorre na data em que a intérprete e compositora completaria 31 anos de idade.

A obra, intitulada “Tudo Vai Ficar Bem”, mantém os registros vocais originais gravados pela cantora em vida. Segundo os representantes de sua equipe, a produção musical teve o cuidado de preservar a interpretação da artista, conhecida nacionalmente como a “Rainha da Sofrência”.

“Tudo vai ficar bem e as flores vão nascer de novo depois de amanhã, porque o inverno está passando, a chuva já tá estiando e o sol voltou. Se quiser chorar, tudo bem, meu ombro é seu travesseiro, meu corpo cobertor”, diz um trecho da letra divulgada com o single.

O anúncio pegou o público de surpresa e gerou forte comoção nas plataformas digitais. Admiradores da cantora reagiram à novidade destacando o caráter simbólico da data. “Marília continua viva em cada canção, cada verso e em cada coração de milhões de fãs espalhados pelo Brasil e pelo mundo”, registrou um usuário nas redes sociais. “O aniversário é dela, mas quem recebe o presente é a gente”, escreveu outro seguidor.

Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, em decorrência de um acidente aéreo ocorrido no estado de Minas Gerais. A cantora viajava em uma aeronave bimotor a caminho do município de Caratinga, onde realizaria uma apresentação naquela mesma noite.

O acidente resultou também na morte de outros quatro ocupantes do avião: o tio e assessor da artista, Abicieli Silveira Dias Filho; o produtor Henrique Ribeiro; o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior; e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.

Durante a etapa de aproximação para a pauta de pouso, a aeronave atingiu os cabos de uma linha de transmissão de energia elétrica e caiu em um curso d’água. O laudo necroscópico conclusivo emitido pela Polícia Civil de Minas Gerais apontou que todas as vítimas faleceram em razão de politraumatismo contuso decorrente da força do impacto da queda