29/07/2026
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“Estamos de volta”: Ramon Dino recupera perfil no Instagram

Conta reúne mais de 7 milhões de fãs

Por Dry Alves, ContilNet
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“Estamos de volta”: Ramon Dino recupera perfil no Instagram
Ramon Dino celebra retorno ao Instagram/Foto: Reprodução

O perfil oficial do fisiculturista acreano Ramon Dino voltou ao ar nesta quarta-feira (29), após permanecer desativado pelo Instagram. O retorno foi anunciado pelo próprio atleta em uma publicação que rapidamente mobilizou milhares de seguidores.

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“Estamos de volta, família”, escreveu Dino ao compartilhar uma fotografia durante uma competição. Em apenas 24 minutos, a postagem já acumulava mais de 12 mil curtidas, além de comentários de fãs e atletas comemorando a recuperação da conta.

O perfil reúne mais de 7 milhões de seguidores e funciona como um dos principais canais de comunicação do acreano. Na página, ele divulga a rotina de treinos, competições internacionais, projetos profissionais e parcerias comerciais.

A conta havia sido retirada do ar pela plataforma em junho. Na ocasião, a equipe de Ramon informou que não havia recebido detalhes sobre o motivo da suspensão e que mantinha contato com o suporte do Instagram e da Meta para tentar recuperar o acesso.

Durante o período em que o perfil permaneceu indisponível, o fisiculturista utilizou a conta de sua consultoria para manter os seguidores atualizados. Apesar da reativação, ainda não foi informado oficialmente o que levou à suspensão.

Ramon Dino é um dos principais nomes da categoria Classic Physique e um dos fisiculturistas brasileiros com maior alcance nas redes sociais.

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