“Estamos de volta”: Ramon Dino recupera perfil no Instagram

Ramon Dino celebra retorno ao Instagram/Foto: Reprodução

O perfil oficial do fisiculturista acreano Ramon Dino voltou ao ar nesta quarta-feira (29), após permanecer desativado pelo Instagram. O retorno foi anunciado pelo próprio atleta em uma publicação que rapidamente mobilizou milhares de seguidores.

“Estamos de volta, família”, escreveu Dino ao compartilhar uma fotografia durante uma competição. Em apenas 24 minutos, a postagem já acumulava mais de 12 mil curtidas, além de comentários de fãs e atletas comemorando a recuperação da conta.

O perfil reúne mais de 7 milhões de seguidores e funciona como um dos principais canais de comunicação do acreano. Na página, ele divulga a rotina de treinos, competições internacionais, projetos profissionais e parcerias comerciais.

A conta havia sido retirada do ar pela plataforma em junho. Na ocasião, a equipe de Ramon informou que não havia recebido detalhes sobre o motivo da suspensão e que mantinha contato com o suporte do Instagram e da Meta para tentar recuperar o acesso.

Durante o período em que o perfil permaneceu indisponível, o fisiculturista utilizou a conta de sua consultoria para manter os seguidores atualizados. Apesar da reativação, ainda não foi informado oficialmente o que levou à suspensão.

Ramon Dino é um dos principais nomes da categoria Classic Physique e um dos fisiculturistas brasileiros com maior alcance nas redes sociais.