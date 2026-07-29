Humorista diz que programa na Globo foi “grande cagada”: “Ninguém viu”

Globo/ Daniela Toviansky

A humorista e apresentadora Bruna Louise não escondeu a insatisfação ao relembrar sua passagem pela TV Globo no humorístico Aberto ao Público, exibido nas noites de domingo após a linha de shows da emissora. Durante entrevista sincera ao podcast Poddelas, a comediante classificou a experiência no projeto como um dos maiores erros de sua carreira profissional, citando a baixa repercussão da atração e os bastidores tensos com a direção do canal.

O programa, que saiu do ar no final de 2025 após enfrentar forte concorrência no horário, contava ainda com um elenco formado por grandes nomes da comédia nacional, como Maurício Meirelles, Murilo Couto e Thiago Ventura.

Franqueza no Podcast: “Eu topei fazer um programa na Globo. Grande cagada que eu fiz na minha vida. Não deu certo. Quando a gente fez a 1ª temporada, e ninguém assistiu, a gente achou que acabou”, disparou Bruna Louise.

Baixa audiência, bronca da direção e fim da atração dominical

A passagem de Bruna pelo projeto dominical acumulou momentos inusitados desde a sua renovação. De acordo com o relato da artista e as informações detalhadas pelo portal de notícias Metrópoles, a própria equipe de comediantes ficou surpresa quando a emissora decidiu produzir uma segunda temporada para a atração.

Conforme as declarações da humorista e os fatos apurados e divulgados pelo Metrópoles, a trajetória do programa desdobrou-se sob os seguintes momentos centrais:

Derrotas no Ibope: A matéria do Metrópoles lembra que o programa acabou sendo cancelado em sua 2ª temporada após amargar derrotas diretas na reta final de exibição para a concorrência na TV aberta;

Bronca da Direção: Conforme apurado pelo Metrópoles , a cúpula da emissora chamou Bruna Louise para uma reunião e apontou que ela era “um dos problemas” do formato por exagerar nas piadas fora de hora;

Interrupções no Elenco: A justificativa da direção, segundo o Metrópoles , foi de que a artista fazia piadas demais e interrompia frequentemente os outros participantes do palco;

Reação da Comediante: Durante a conversa exibida no Poddelas e repercutida pelo Metrópoles, a humorista contou que caiu na risada ao ouvir as críticas da equipe de produção da casa.

Após duas temporadas marcadas por altos e baixos de audiência, a atração foi encerrada definitivamente, com os humoristas do elenco retornando aos seus projetos solo na internet e nos palcos pelo Brasil.

FAQ

Qual foi a declaração de Bruna Louise sobre sua participação no programa da Globo?

A comediante afirmou no podcast Poddelas que aceitar fazer o programa na Globo foi uma “grande cagada” em sua vida e que “ninguém assistiu” à 1ª temporada.

Por que o programa “Aberto ao Público” foi cancelado pela Globo?

Segundo apuração do Metrópoles, o humorístico foi cancelado após duas temporadas devido ao fraco desempenho de audiência e derrotas contra atrações concorrentes.

Quais críticas a direção da Globo fez ao desempenho de Bruna Louise?

Conforme o Metrópoles, a emissora alegou que Bruna fazia piadas em momentos inadequados e interrompia os outros colegas de elenco durante as gravações.

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Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles