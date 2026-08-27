Evelyn Castro toca “proibidão” por engano em velório do tio

Humorista tentou prestar homenagem com funk de infância e cometeu gafe ao fechar do caixão

Reprodução/TikTok

A humorista pretendia colocar o clássico ‘Feira de Acarí’, mas acabou reproduzindo uma música com sons de tiro enquanto os coveiros lacravam o caixão.

A atriz e humorista Evelyn Castro, de 45 anos, divertiu os seguidores nas redes sociais ao relatar um momento de puro constrangimento vivido durante a despedida do próprio tio.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a artista planejou uma homenagem afetiva tocando um funk que marcou sua infância por influência do familiar, mas acabou se confundindo ao operar o celular.

“Botei errado. Os coveiros estavam parafusando e começou a tocar o ‘proibido’. Eu não sabia o que fazer, queria muito rir e tentava desligar. Devem ter pensado que meu tio era bandido”, desabafou Evelyn Castro na reportagem de Letícia Perdigão no METRÓPOLES.

Troca de faixas, reação dos coveiros e coreografia solo

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, a tentativa de homenagem ganhou contornos cômicos:

Intenção Inicial: Evelyn pretendia tocar a canção Feira de Acarí , de MC Batata, lembrança do primeiro funk apresentado pelo tio quando ela ainda era criança.

O Erro no Aparelho: No instante em que os coveiros parafusavam o caixão, a artista acionou sem querer um funk “proibidão” repleto de efeitos sonoros de tiros.

Susto dos Profissionais: Os olhares assustados dos coveiros fizeram a atriz acreditar que eles haviam tirado conclusões precipitadas sobre a vida do falecido.

Coreografia Final: Após finalmente encontrar a música correta, Evelyn não se conteve e acabou dançando a coreografia sozinha ao lado da sepultura.

Qual música Evelyn Castro queria tocar no velório do tio?

Evelyn queria tocar a música Feira de Acarí, do MC Batata, por ser o primeiro funk apresentado a ela pelo tio durante a infância.

O que aconteceu quando Evelyn Castro errou a música?

A atriz deu play por engano em um funk “proibidão” com sons de tiros exatamente no momento em que os coveiros lacravam o caixão.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet