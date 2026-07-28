Ex de Inés García acusa modelo de estar com Lamine Yamal por interesse

Gonzalo Torres usou as redes sociais para fazer desabafo contra a modelo

Reprodução/ Instagram

Gonzalo Torres utilizou as redes sociais para publicar desabafo sobre o relacionamento anterior e questionar intenções da modelo com o atacante do Barcelona.

O influenciador Gonzalo Torres usou suas redes sociais para fazer uma série de acusações públicas contra a modelo Inés García, atual namorada do atacante Lamine Yamal, do Barcelona. A publicação foi realizada nos Stories do Instagram e apagada minutos após a postagem.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, Gonzalo afirmou que decidiu quebrar o silêncio após a modelo declarar publicamente que o antigo relacionamento entre os dois não teria passado de uma amizade.

“Guardei tudo o que aconteceu entre nós como um homem e nunca falei muito. Mas agora você anda por aí dizendo que nós não estávamos apaixonados, que eu era apenas seu amigo”, escreveu o influenciador na publicação destacada pela reportagem do METRÓPOLES.

Declarações em redes sociais e repercussão

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a publicação trouxe declarações diretas sobre o atual relacionamento da modelo:

Acusações Públicas: Na mensagem publicada e posteriormente removida, o influenciador acusou Inés de manter o relacionamento com o jogador por interesses financeiros.

Citação ao Atacante: Gonzalo insinuou que a intenção da modelo seria garantir estabilidade financeira e declarou torcer para que o atleta do Barcelona “perceba isso a tempo” .

Repercussão nos Bastidores: Até o momento da publicação, nem a modelo Inés García nem o jogador Lamine Yamal se manifestaram oficialmente sobre as declarações do influenciador.

Quem fez as acusações contra a modelo Inés García?

O desabafo nas redes sociais foi publicado pelo influenciador Gonzalo Torres, ex-namorado da modelo.

O que o influenciador alegou sobre a relação de Inés García e Lamine Yamal?

Gonzalo afirmou que a modelo estaria com o atacante do Barcelona por interesse financeiro, criticando declarações prévias da jovem sobre o antigo namoro deles.

O jogador Lamine Yamal se pronunciou sobre o caso?

Até o momento da reportagem, nem o atleta do Barcelona nem a modelo comentaram publicamente as acusações feitas no Instagram.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet