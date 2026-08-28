Badarik González afirma que perdeu trabalho por "julgamentos sem provas" após denúncias e lamenta distância dos filhos

Reprodução/redes sociais.

Badarik González afirmou que clientes se afastaram após denúncias recentes e que tem sido julgado “sem investigações ou provas claras”.

O professor e cozinheiro colombiano Badarik González, ex-marido de Mariana Maffeis e ex-genro de Ana Maria Braga, usou as redes sociais para desabafar sobre seu momento pessoal e profissional.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, Badarik alegou ter sido dispensado do trabalho após a repercussão das acusações que enfrentou recentemente.

“Consegui um trabalho, mas as coisas se complicaram em uma sociedade que julga pelas aparências. Os clientes diminuíram e os donos foram obrigados a me dispensar. Tudo sem investigação ou provas claras”, declarou Badarik em vídeo citado por Fábia Oliveira no METRÓPOLES.

Acusações, perda de empregos e distância da família

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, a declaração ocorre poucas semanas após a separação do casal:

Histórico de Denúncias: O colombiano foi alvo de boletins de ocorrência que envolvem alegações de agressão, furto, coação e importunação sexual.

Dificuldades Financeiras: Badarik relatou que atuava como autônomo dando aulas, fazendo encomendas de doces e trabalhando em restaurante, mas perdeu espaço após o escândalo.

Afastamento dos Filhos: No vídeo, ele desabafou sobre estar há mais de um mês sem ver os filhos ou receber ligações da família.

Mensagem Final: Apesar das dificuldades, o ex-genro da apresentadora afirmou que se mantém forte e apegado à fé para seguir em frente.

Por que o ex-genro de Ana Maria Braga disse ter sido demitido?

Badarik González afirmou que o estabelecimento onde trabalhava perdeu clientes devido ao julgamento do público sobre as denúncias divulgadas contra ele, forçando os proprietários a dispensá-lo.

O que Badarik González disse sobre as acusações que enfrentou?

O colombiano declarou que as pessoas tiraram conclusões precipitadas com base em aparências e boletins de ocorrência, sem que houvesse uma investigação aprofundada ou provas definitivas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet