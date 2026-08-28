Ex-Malhação conta porque voltou ao CLT: “Não consegui trabalhar como atriz”

Alice Milagres, filha de Gorete Milagres, trabalha hoje como estrategista criativa

Reprodução/ Instagram

A filha da atriz Gorete Milagres contou no TikTok que atua como estrategista criativa em publicidade após não conseguir novos trabalhos como atriz.

A atriz Alice Milagres, conhecida por interpretar a personagem Maria Alice em Malhação: Vidas Brasileiras (2018–2019), movimentou as redes sociais ao compartilhar os bastidores de sua atual rotina profissional.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Isabela Thurmann para o portal METRÓPOLES, a jovem explicou que optou por retornar ao mercado formal corporativo (CLT).

“Nunca mais consegui trabalhar como atriz. Voltei para o CLT e isso paga as minhas contas até hoje. A vida é um sopro”, brincou Alice Milagres em vídeo citado por Isabela Thurmann no METRÓPOLES.

Formação em publicidade e benefícios da estabilidade

Conforme detalhado pela cobertura de Isabela Thurmann no METRÓPOLES, a artista reestruturou seus caminhos profissionais usando sua graduação acadêmica:

Atuação Atual: Formada em publicidade, Alice atua como estrategista criativa em uma empresa do setor.

Vantagens do Modelo: No relato, ela destacou aspectos positivos da carteira assinada, como plano de saúde, salário fixo, Wellhub e vale-alimentação.

Linhagem Artística: Alice é filha da consagrada comediante Gorete Milagres , eternizada no meio artístico por interpretar a personagem Filó em programas como A Praça é Nossa e Ô… Coitado! .

Repercussão da Publicação: A postura sincera da publicitária e atriz recebeu milhares de comentários com elogios à sua maturidade diante das oscilações do mercado audiovisual.

Por que a ex-atriz de Malhação Alice Milagres voltou a trabalhar em regime CLT?

Alice explicou que enfrentou falta de oportunidades no meio artístico e utilizou sua formação em publicidade para ingressar no mercado corporativo.

Qual é a profissão atual de Alice Milagres?

Formada na área de comunicação, ela atua atualmente como estrategista criativa em uma empresa privada.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet