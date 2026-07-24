Israel Reis usou as redes sociais para responder a especulações sobre atração corporal após fim do casamento.

Instagram/Reprodução

Ex-marido da influenciadora criticou rótulos e defendeu que qualquer tipo de corpo pode despertar desejo e atração genuína.

Israel Reis usou suas redes sociais na noite desta quinta-feira (23/7) para rebater rumores e teorias que circulam na internet sobre um suposto fetiche por corpos gordos. A especulação ganhou tração entre internautas após o anúncio da separação de Thais Carla, que passou por um processo de emagrecimento nos últimos meses após cirurgia bariátrica realizada em 2025.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, Israel gravou um vídeo no Instagram em resposta à pergunta de um seguidor sobre padrões de atração.

“Qualquer corpo pode ser desejado, independentemente de como ele seja: gordo, magro, alto, baixo, atlético, branco, preto. A mulher gorda pode ser inteligente, bonita, sensual e elegante. Estranho é você viver preso por causa dos julgamentos dos outros”, afirmou Israel Reis em declaração registrada pelo METRÓPOLES.

Razões do término e refutação de boatos

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, o ex-casal já havia prestado esclarecimentos sobre o fim da relação de mais de uma década:

Motivo Principal: Thais Carla explicou que a separação ocorreu devido a objetivos de vida divergentes. Enquanto a influenciadora planejava se mudar para São Paulo por compromissos profissionais, Israel preferia manter a residência no interior.

Especulações de Internautas: Teorias na web associaram o término ao emagrecimento da influenciadora que perdeu mais de 100 kg após a cirurgia, hipótese descartada em pronunciamentos anteriores de ambos.

Crítica aos Padrões: Em seu desabafo, Israel criticou a tendência de reduzir pessoas à aparência física e desencorajou o pré-julgamento sobre o desejo alheio.

O que disse o ex-marido de Thais Carla sobre os rumores de fetiche?

Israel Reis afirmou que qualquer tipo de corpo pode ser desejado (gordo, magro, alto ou baixo) e que ninguém deve ter que justificar suas atrações por conta de padrões estéticos.

Por que Thais Carla e Israel Reis se separaram?

Segundo a influenciadora, o término ocorreu por incompatibilidade de planos futuros: Thais pretendia se mudar para São Paulo a trabalho, enquanto Israel preferia permanecer no interior.

A cirurgia bariátrica de Thais Carla motivou o término do casamento?

Não. Ambas as partes negaram que o emagrecimento tenha sido o estopim da separação, atribuindo o fim da união a divergências sobre o local de moradia.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet