25/07/2026
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Ex-marido de Thais Carla rebate rumores de fetiche em gordas

Israel Reis usou as redes sociais para responder a especulações sobre atração corporal após fim do casamento.

Por Redação ContilNet 24/07/2026 às 08:39
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Ex-marido de Thais Carla rebate rumores de fetiche em gordas
Instagram/Reprodução

Ex-marido da influenciadora criticou rótulos e defendeu que qualquer tipo de corpo pode despertar desejo e atração genuína.

Israel Reis usou suas redes sociais na noite desta quinta-feira (23/7) para rebater rumores e teorias que circulam na internet sobre um suposto fetiche por corpos gordos. A especulação ganhou tração entre internautas após o anúncio da separação de Thais Carla, que passou por um processo de emagrecimento nos últimos meses após cirurgia bariátrica realizada em 2025.

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De acordo com as informações apuradas pela repórter Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, Israel gravou um vídeo no Instagram em resposta à pergunta de um seguidor sobre padrões de atração.

“Qualquer corpo pode ser desejado, independentemente de como ele seja: gordo, magro, alto, baixo, atlético, branco, preto. A mulher gorda pode ser inteligente, bonita, sensual e elegante. Estranho é você viver preso por causa dos julgamentos dos outros”, afirmou Israel Reis em declaração registrada pelo METRÓPOLES.

Razões do término e refutação de boatos

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, o ex-casal já havia prestado esclarecimentos sobre o fim da relação de mais de uma década:

  • Motivo Principal: Thais Carla explicou que a separação ocorreu devido a objetivos de vida divergentes. Enquanto a influenciadora planejava se mudar para São Paulo por compromissos profissionais, Israel preferia manter a residência no interior.

  • Especulações de Internautas: Teorias na web associaram o término ao emagrecimento da influenciadora que perdeu mais de 100 kg após a cirurgia, hipótese descartada em pronunciamentos anteriores de ambos.

  • Crítica aos Padrões: Em seu desabafo, Israel criticou a tendência de reduzir pessoas à aparência física e desencorajou o pré-julgamento sobre o desejo alheio.

O que disse o ex-marido de Thais Carla sobre os rumores de fetiche?

Israel Reis afirmou que qualquer tipo de corpo pode ser desejado (gordo, magro, alto ou baixo) e que ninguém deve ter que justificar suas atrações por conta de padrões estéticos.

Por que Thais Carla e Israel Reis se separaram?

Segundo a influenciadora, o término ocorreu por incompatibilidade de planos futuros: Thais pretendia se mudar para São Paulo a trabalho, enquanto Israel preferia permanecer no interior.

A cirurgia bariátrica de Thais Carla motivou o término do casamento?

Não. Ambas as partes negaram que o emagrecimento tenha sido o estopim da separação, atribuindo o fim da união a divergências sobre o local de moradia.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet

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