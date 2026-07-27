Filha de Deolane desabafa sobre prisão da mãe: “Não consigo viver”

Valentina escreveu mensagem em espelho enquanto influenciadora segue detida no âmbito da Operação Vérnix.

Reprodução/Instagram

Valentina, de 10 anos, deixou recado em espelho; defesa da advogada segue recorrendo após novo pedido de habeas corpus negado pelo TJSP.

A filha de Deolane Bezerra, Valentina, enviou um recado para a mãe enquanto as duas permanecem afastadas devido à prisão preventiva da influenciadora. A imagem com o desabafo da criança de 10 anos foi compartilhada nos Stories do Instagram por Solange Bezerra, avó da menina.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a garota escreveu a batom em um espelho a frase: “Mãe, enquanto você está aí, eu não consigo viver normalmente. Só sei que te amo muito”.

“O registro foi publicado dias após o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) negar um novo pedido de habeas corpus impetrado pela defesa técnica da influenciadora”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Situação jurídica e contexto da Operação Vérnix

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a defesa da advogada atua em diferentes frentes judiciais:

Prerrogativa da Advocacia: Os advogados buscam a transferência de Deolane para uma Sala de Estado-Maior ou instalações compatíveis com o Estatuto da OAB, apontando que vistorias do órgão identificaram inadequações no local atual.

Promessa de Recursos: Em nota oficial enviada ao METRÓPOLES , a equipe jurídica afirmou que respeita a decisão do TJSP, mas continuará recorrendo para garantir a liberdade e as prerrogativas da investigada.

Origem da Prisão: Deolane Bezerra foi presa no âmbito da Operação Vérnix, deflagrada pelo MPSP e pela Polícia Civil de SP. A investigação apura um suposto esquema de ocultação de bens e movimentações patrimoniais atrelado a terceiros.

O que a filha de Deolane Bezerra escreveu no espelho?

Valentina, de 10 anos, escreveu: “Mãe, enquanto você está aí, eu não consigo viver normalmente. Só sei que te amo muito”.

Por que Deolane Bezerra está presa?

Deolane foi presa durante a Operação Vérnix, deflagrada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de São Paulo, que investiga suposta ocultação de patrimônio.

O que disse a defesa de Deolane sobre a decisão do TJSP?

Os advogados afirmaram que respeitam a decisão que negou o habeas corpus, mas ressaltaram que continuarão recorrendo em busca do cumprimento das prerrogativas da advocacia e da liberdade da cliente.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet