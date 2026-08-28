28/08/2026
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Fabiana Justus rebate comentários por vetar crianças em festa de casamento

Influenciadora justificou restrição no casamento para adultos e ironizou incômodo de seguidores

Por Redação ContilNet
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Fabiana Justus rebate comentários por vetar crianças em festa de casamento
Reprodução/Redes sociais.

A empresária explicou que a decisão envolveu capacidade do hotel e revelou ter recebido agradecimentos dos amigos que foram sem os filhos.

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus, filha do apresentador Roberto Justus, movimentou as redes sociais ao rebater mensagens críticas sobre as regras de sua festa de casamento com Bruno Levi D’Ancona.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, o evento foi planejado para ser restrito a convidados adultos.

“A festa teria que ter o dobro do tamanho se todos levassem os filhos. Não conseguiríamos acomodar quase todos no hotel. Nossos amigos nos agradeceram por terem um momento de casal”, argumentou Fabiana Justus em trecho citado por Juliana Barbosa no METRÓPOLES.

Críticas por presença da família e ironia com internautas

Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, a empresária rebateu questionamentos sobre ter liberado a entrada de crianças da própria família no evento:

  • Padrão no Convite: Fabiana explicou que indicou expressamente no convite de casamento que a festa seria exclusiva para adultos.

  • Presença de Familiares: Internautas acusaram a influenciadora de contradição ao verem seus filhos, sobrinhos e irmã criança na recepção.

  • Reação às Mensagens: A empresária ironizou o incômodo do público e apontou que os convidados presentes não acharam a regra ruim.

  • Apoio dos Amigos: Segundo a influenciadora, os pais convidados aproveitaram a viagem como um momento de lazer a dois.

Por que Fabiana Justus proibiu crianças no seu casamento?

A empresária explicou que a presença dos filhos dos convidados exigiria o dobro do espaço físico e que o hotel reservado não comportaria todos.

Quais crianças puderam ir ao casamento de Fabiana Justus?

Apenas crianças da família imediata, como os próprios filhos de Fabiana, seus sobrinhos e sua irmã.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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