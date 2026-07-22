Família de Deolane explica ausência em ato por soltura: “Infiltrados”

Dayanne Bezerra justificou nas redes sociais por que a família não compareceu à manifestação organizada por fãs de Deolane Bezerra em São Paulo.

Deolane Bezerra (Reprodução: Record TV)

Dayanne Bezerra usou as redes sociais para pedir desculpas aos fãs e afirmar que a decisão evitou provocações e tumultos durante o protesto em São Paulo.

A família da influenciadora digital Deolane Bezerra usou as redes sociais para justificar a ausência no protesto organizado por apoiadores na noite da última terça-feira (21/7), em São Paulo. Segundo Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, a decisão de não comparecer ao ato ocorreu após receberem alertas sobre a presença de pessoas “infiltradas” que pretendiam causar confusão no local.

As declarações e os detalhes da manifestação foram publicados em reportagem assinada pela jornalista Camilla Germano, do portal Metrópoles.

Apesar de a mobilização ter sido convocada com o apoio de Solange Bezerra, mãe da influenciadora, e de as familiares compartilharem imagens do encontro nas redes sociais, nenhuma delas esteve presente fisicamente na manifestação que pedia a liberdade da advogada.

“A gente fez isso para não estragar a manifestação”

Em vídeo publicado no Instagram, Dayanne pediu desculpas aos manifestantes e explicou que a presença da família poderia gerar um cenário de atrito desnecessário, conforme reportado pelo Metrópoles:

“Quem convocou a manifestação, eu peço desculpa em meu nome e em nome da minha família, porque a gente não pôde ir. Sabíamos que ia ter pessoas infiltradas. Já tínhamos recebido alguns vídeos de certas pessoas que nos odeiam que iriam ir”, afirmou Dayanne.

A irmã da influenciadora ressaltou que a escolha buscou proteger o ato pacífico organizado pelos fãs:

“Sabíamos que elas iriam atrás de bagunça, confusão e estragar esse ato tão bonito que os fãs fizeram em prol da Deolane. A gente fez isso para não estragar até a manifestação. Estamos muito abaladas. Não íamos aguentar provocações e a gente tá tentando preservar um pouco a nossa paz”, completou.

Contexto da prisão

Conforme destaca a apuração do Metrópoles, o protesto ocorreu três dias após o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) rejeitar, por unanimidade, um novo pedido de habeas corpus apresentado pela defesa da influenciadora.

Deolane Bezerra está presa preventivamente desde 21 de maio, quando foi alvo da Operação Vérnix. A investigação apura o suposto envolvimento da influenciadora com uma organização criminosa e a prática de lavagem de dinheiro. Deolane nega categoricamente todas as acusações.

Perguntas frequentes sobre o caso de Deolane Bezerra

Por que a família de Deolane não foi à manifestação?

De acordo com o portal Metrópoles, Dayanne Bezerra explicou que a família preferiu não comparecer devido a alertas sobre pessoas infiltradas que teriam o intuito de provocar tumulto no local.

Onde e quando ocorreu o ato pela soltura de Deolane?

A manifestação de apoiadores foi realizada na noite de terça-feira (21/7), em São Paulo.

Qual é a situação judicial atual da influenciadora?

Deolane Bezerra segue presa preventivamente após o TJ-SP negar por unanimidade um novo pedido de habeas corpus impetrado por sua equipe jurídica.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet