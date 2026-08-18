18/08/2026
ContilNet Notícias Logo
18/08/2026
ContilPop
Neta detalha último momento de Laura Cardoso: “Respirou e foi embora”
Viúva aos 52 anos, Laura Cardoso nunca voltou a se casar: “Acho que não encontrei”
Quem era Carlos Cesare, ator que interpretou Pablo no Qual é a Música?
Fábio Porchat e pai ganham ação após falsas acusações sobre Lei Rouanet
Repercussão do término de Marina Sena e Juliano Floss movimenta fãs
Bisneto de Laura Cardoso diz que atriz morreu “do jeito que queria”
Globo tira Sessão da Tarde do ar após morte de Laura Cardoso
Carla Perez e Xanddy enfrentam “ninho vazio” após casamento do caçula
Da amizade ao término: a história de Marina Sena e Juliano Floss
Justiça nega habeas corpus e Menina do Ministério Etrom segue presa

Repercussão do término de Marina Sena e Juliano Floss movimenta fãs

Seguidores comentam separação nas redes sociais e especulam sobre suposto envolvimento com Any Gabrielly.

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Repercussão do término de Marina Sena e Juliano Floss movimenta fãs
Instagram/Reprodução

Seguidores reagiram à publicação do influenciador com mensagens de apoio e especulações envolvendo a cantora Any Gabrielly nos bastidores de um filme.

O anúncio oficial do fim do namoro entre a cantora Marina Sena e o influenciador Juliano Floss, realizado na noite de segunda-feira (17/8), provocou forte movimentação no perfil oficial da artista. Fãs e seguidores dividiram-se entre mensagens de carinho, conselhos de superação com a expressão “livramento” e questionamentos sobre os bastidores da separação.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Fábia Oliveira para a coluna Fábia Oliveira, no portal METRÓPOLES, a ausência de posicionamento da cantora aumentou a curiosidade do público.

“A separação já era especulada por internautas desde o fim do BBB 26, quando a frieza no reencontro e a ausência da artista na final do reality chamaram a atenção das redes sociais”, destacou a repórter Fábia Oliveira em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Rumores de pivô nos bastidores e reações dos internautas

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, o desdobramento do término ganhou novos contornos na internet:

  • Especulações de Bastidores: Surgiram rumores nas redes sociais apontando a cantora e atriz Any Gabrielly (ex-Now United) como possível pivô. Ambos atuaram na produção cinematográfica As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você.

  • Ausência de Confirmação: Não existem comprovações de qualquer envolvimento afetivo entre Juliano e Any, e nenhum dos três artistas confirmou a veracidade dos boatos.

  • Surpresa do Público: A inclusão do nome de Any Gabrielly na história gerou espanto e dividiu opiniões no X (antigo Twitter) e no Instagram.

  • Invasão no Perfil: Admiradores de Marina Sena deixaram milhares de comentários de acolhimento, desejando força e celebrando a nova fase da carreira da cantora.

Por que os fãs disseram que o término de Marina Sena e Juliano Floss foi “livramento”?

Parte dos seguidores da cantora usou o termo em mensagens de apoio após o anúncio da separação, encorajando a artista a focar em sua carreira solo.

Any Gabrielly foi confirmada como pivô do término entre Marina Sena e Juliano Floss?

Não. Trata-se de um rumor que circulou nas redes sociais por conta de gravações de um filme juntos, sem qualquer confirmação por parte das assessorias ou dos artistas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.