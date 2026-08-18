Seguidores comentam separação nas redes sociais e especulam sobre suposto envolvimento com Any Gabrielly.

Instagram/Reprodução

Seguidores reagiram à publicação do influenciador com mensagens de apoio e especulações envolvendo a cantora Any Gabrielly nos bastidores de um filme.

O anúncio oficial do fim do namoro entre a cantora Marina Sena e o influenciador Juliano Floss, realizado na noite de segunda-feira (17/8), provocou forte movimentação no perfil oficial da artista. Fãs e seguidores dividiram-se entre mensagens de carinho, conselhos de superação com a expressão “livramento” e questionamentos sobre os bastidores da separação.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Fábia Oliveira para a coluna Fábia Oliveira, no portal METRÓPOLES, a ausência de posicionamento da cantora aumentou a curiosidade do público.

“A separação já era especulada por internautas desde o fim do BBB 26, quando a frieza no reencontro e a ausência da artista na final do reality chamaram a atenção das redes sociais”, destacou a repórter Fábia Oliveira em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Rumores de pivô nos bastidores e reações dos internautas

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, o desdobramento do término ganhou novos contornos na internet:

Especulações de Bastidores: Surgiram rumores nas redes sociais apontando a cantora e atriz Any Gabrielly (ex-Now United) como possível pivô. Ambos atuaram na produção cinematográfica As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você .

Ausência de Confirmação: Não existem comprovações de qualquer envolvimento afetivo entre Juliano e Any, e nenhum dos três artistas confirmou a veracidade dos boatos.

Surpresa do Público: A inclusão do nome de Any Gabrielly na história gerou espanto e dividiu opiniões no X (antigo Twitter) e no Instagram.

Invasão no Perfil: Admiradores de Marina Sena deixaram milhares de comentários de acolhimento, desejando força e celebrando a nova fase da carreira da cantora.

Por que os fãs disseram que o término de Marina Sena e Juliano Floss foi “livramento”?

Parte dos seguidores da cantora usou o termo em mensagens de apoio após o anúncio da separação, encorajando a artista a focar em sua carreira solo.

Any Gabrielly foi confirmada como pivô do término entre Marina Sena e Juliano Floss?

Não. Trata-se de um rumor que circulou nas redes sociais por conta de gravações de um filme juntos, sem qualquer confirmação por parte das assessorias ou dos artistas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet