Fátima Bernardes revela reflexão sobre a vida após diagnóstico de câncer

Apresentadora relembrou a descoberta em 2020 e a mudança de perspectiva sobre a vida

Reprodução/TV Brasil

Comunicadora destacou como a descoberta precoce em 2020 e o período da pandemia mudaram suas prioridades pessoais e profissionais.

A apresentadora Fátima Bernardes voltou a falar publicamente sobre a experiência ao receber o diagnóstico de câncer no endométrio em dezembro de 2020. Em depoimento concedido ao videocast Conversa Vai, Conversa Vem, do jornal O Globo, a comunicadora refletiu sobre como o susto com a doença, somado ao contexto da pandemia de Covid-19, transformou sua perspectiva de vida.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, Fátima reforçou que a experiência serviu como um divisor de águas para reavaliar o que era essencial.

“Quando chegou o câncer, foi um alerta. Pensei: ‘se estivesse embarcando em um processo longo de tratamento, o que valeria?’. Lidar com a pandemia trabalhando ao vivo e depois a doença fez repensar tudo”, declarou a apresentadora em trecho repercutido pelo METRÓPOLES.

A importância do exame preventivo e a cura rápida

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, os detalhes da descoberta e do tratamento reuniram os seguintes pontos:

Acompanhamento de Rotina: A doença foi identificada durante exames preventivos de rotina. Fátima acompanhava uma de suas filhas a uma consulta ginecológica quando a médica solicitou uma avaliação preventida também para a jornalista.

Diagnóstico Precocinho: Após uma ultrassonografia e uma histeroscopia (exame que analisa o interior do útero), o material enviado para biópsia confirmou a presença do tumor em fase inicial.

Intervenção Cirúrgica: Por conta da identificação precoce, Fátima não precisou passar por sessões de quimioterapia ou radioterapia, realizando a cirurgia de remoção apenas quatro dias após a confirmação dos exames, sendo considerada curada na sequência.

Qual tipo de câncer Fátima Bernardes teve em 2020?

A apresentadora foi diagnosticada com câncer no endométrio, camada que reveste a parte interna do útero.

Como Fátima Bernardes descobriu a doença?

A doença foi descoberta em exames preventivos de rotina durante uma visita à médica ginecologista junto com uma de suas filhas.

Foi necessário fazer radioterapia ou quimioterapia?

Não. Devido ao diagnóstico precoce, o tumor foi removido cirurgicamente quatro dias após a confirmação do resultado, sem necessidade de tratamentos complementares.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet