Festival de Veneza aposta no cinema independente e em estrelas da indústria

Fora da competição principal, Veneza adicionará uma dose de nostalgia do rock com a estreia mundial

Hollywood está dando um passo atrás no Festival de Cinema de Veneza deste ano, com os organizadores revelando nesta quinta-feira (23) uma programação mais voltada para o cinema independente, que promove o cinema de autor em detrimento das produções de grandes estúdios das edições recentes. Mas mesmo que os grandes produtores americanos tenham decidido ficar longe da cidade lagunar, assim como fizeram no Festival de Cannes em maio, Veneza parece destinada a manter seu lugar como uma das principais vitrines de celebridades da indústria.

Um elenco de estrelas de primeira linha, incluindo George Clooney, Robert Pattinson, John Malkovich, Penélope Cruz e Rooney Mara, é esperado no tapete vermelho de Veneza, enquanto Liam e Noel Gallagher trarão um pouco de rock and roll para o festival de cinema mais antigo do mundo para lançar um documentário sobre sua banda, Oasis.

A programação de 2026 inclui novos filmes de um grupo de diretores renomados, como Martin McDonagh, Florian Zeller, Danny Boyle, Werner Herzog e Hirokazu Kore-eda, que concorrerão ao Leão de Ouro no evento que acontecerá de 2 a 12 de setembro.

O diretor do festival, Alberto Barbera, não mencionou a presença quase imperceptível de Hollywood este ano, mas disse que sua equipe analisou um número recorde de 4.500 inscrições, demonstrando que o cinema continua sendo uma força cultural duradoura em todo o mundo.

Os grandes estúdios e plataformas de streaming americanas, como a Netflix, costumavam frequentar os principais festivais europeus, mas orçamentos mais apertados e atrasos na produção diminuíram seu entusiasmo. Fontes internas afirmaram que eles também temem o tipo de críticas negativas que afundaram a sequência de “Coringa” em Veneza, em 2024.

O cineasta irlandês McDonagh parece não ter tais receios. Seus dois últimos filmes, incluindo o sucesso “Três Anúncios para um Crime”, estrearam no festival, e ele retorna com seu mais recente trabalho, “Wild Horse Nine”, uma comédia sombria estrelada por Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Tom Waits e Parker Posey.

Outros títulos de destaque incluem “Ink”, do diretor britânico Boyle, que abre o festival e traz Guy Pearce no papel do magnata da mídia Rupert Murdoch, e o thriller “Bunker”, de Zeller, que reúne o casal Penélope Cruz e Javier Bardem.

Também é provável que chamem a atenção “Bucking Fastard”, de Herzog, estrelado pelas irmãs Rooney Mara e Kate Mara, o terceiro filme de Casey Affleck como diretor, o mistério gótico “Company”, e “Primetime”, de Lance Oppenheim, no qual Pattinson interpreta um jornalista envolvido no submundo do crime.

Fora da competição principal, Veneza adicionará uma dose de nostalgia do rock com a estreia mundial de “Don’t Look Back in Anger”, um documentário sobre o relacionamento frequentemente turbulento dos irmãos Gallagher e sua turnê de reunião esgotada em 2025.

O ator Russell Crowe também exibirá seu documentário musical “What Love Builds”, enquanto Alex Gibney apresentará um filme de quase quatro horas sobre o empresário americano Elon Musk.

Outro documentário, “Be Brave”, do italiano Francesco Carrozzini, conta a história de Renzo Rosso, fundador do grupo de moda Diesel, e foi feito quase inteiramente com inteligência artificial.

O júri da competição principal será presidido por Maggie Gyllenhaal, que também apresentará seu mais recente curta-metragem, “Flash Impact”, sobre o mito que envolve Marilyn Monroe. O filme é estrelado por Ellen Burstyn, que receberá o Leão de Ouro pelo conjunto da obra, assim como o ator e cineasta Clooney.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gabrielacarvalho.

Conteúdo Original / Fonte: gabrielacarvalho