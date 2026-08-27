Dublê e produtor Jonathan Fernando aciona o ator pedindo indenização de R$ 50 mil

Material cedido ao Metrópoles

Dublê e produtor acionou o artista após ter sua imagem associada a denúncias de suposto roubo de recursos em vídeo publicado no YouTube.

O ator e cantor Fiuk tornou-se réu em uma ação judicial movida por um profissional envolvido no longa-metragem “Descontrole”, produção sobre o universo do drift orçada inicialmente em R$ 20 milhões.

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela coluna da jornalista Fábia Oliveira no portal METRÓPOLES, o processo foi ajuizado por Jonathan Fernando Cristóvão Neves, que atuava como dublê, captador de recursos e produtor executivo da obra.

“O autor reforçou que nunca atuou na administração financeira do longa e que supostos problemas relacionados a pagamentos não poderiam ter sido atribuídos a ele, alegando danos à sua reputação profissional”, apontou a reportagem de Fábia Oliveira no METRÓPOLES.

Alegações do processo, busca por endereço e posicionamento da produtora

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, o conflito se intensificou após a divulgação de conteúdos nas redes sociais:

Exposição em Vídeo: Jonathan afirma que sua imagem foi exibida em vídeo no qual Fiuk alegava ter sido vítima de “armação” e “roubo” após ser desligado do projeto.

Pedidos na Justiça: A ação solicita liminar para remoção imediata do conteúdo, retratação pública e pagamento de R$ 50 mil a título de indenização por danos morais.

Localização do Artista: O processo instaurado em abril teve andamento atrasado por dificuldades de citação do réu, levando a juíza do caso a solicitar buscas de endereço em outras ações do cantor.

Resposta da Produtora: A Owner Entertainment, produtora do filme, negou que Fiuk tenha investido verbas próprias e esclareceu que o longa foi cancelado ainda na fase inicial de captação.

Por que Fiuk está sendo processado por um profissional do filme Descontrole?

Fiuk é processado por ter veiculado imagens de um dublê e produtor em vídeo acusando a equipe de “roubo” e “armação”, o que causou danos à reputação profissional do autor da ação.

Qual foi o valor investido no filme Descontrole?

Embora Fiuk alegasse ter colocado recursos próprios, a produtora Owner Entertainment afirmou que a produção não passou da fase inicial de captação e que o orçamento previsto era de R$ 20 milhões.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet