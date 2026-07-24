Empresa de veículos aciona a ex-deputada por multas e avarias em carro usado no mandato

Reprodução/Globo.

Empresa acionou o Judiciário para receber valores referentes a multas e avarias em automóvel utilizado durante o mandato parlamentar.

A ex-deputada federal Flordelis, que cumpre pena de mais de 50 anos de prisão pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, virou alvo de uma nova ação judicial. Uma locadora de veículos acionou a Justiça para cobrar um valor pendente relacionado ao uso de um automóvel durante seu mandato na Câmara dos Deputados.

De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a cobrança é movida pela empresa Pantanal Veículos Ltda e envolve um modelo Toyota Corolla.

“A dívida cobrada chega ao valor de R$ 6.217,64. Segundo a empresa, a quantia é referente a multas de trânsito acumuladas e danos na lataria do veículo alugado entre os anos de 2019 e 2021”, destacou a apuração veiculada pelo METRÓPOLES.

Intimação em presídio e histórico do caso

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a locadora relatou insucesso nas tentativas de recebimento amigável do valor:

Pedido de Intimação: Sem obter resposta pelas vias extrajudiciais, a empresa solicitou que a ex-parlamentar seja intimada formalmente no presídio onde cumpre sua pena.

Período do Contrato: O veículo esteve sob responsabilidade de Flordelis entre 2019 e 2021, ano em que teve seu mandato cassado pelos parlamentares.

Local da Detenção: Atualmente, a ex-cantora gospel cumpre pena no Presídio Talavera Bruce, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Condenação Principal: Flordelis foi condenada como mandante do homicídio do marido, ocorrido em junho de 2019 na residência do casal em Niterói.

Por que Flordelis está sendo cobrada na Justiça?

A ex-deputada é cobrada por uma empresa de locação de veículos por conta de multas de trânsito e danos na lataria de um carro alugado durante seu mandato.

Qual é o valor da dívida cobrada da ex-deputada?

A quantia cobrada pela locadora Pantanal Veículos Ltda é de R$ 6.217,64.

Onde Flordelis cumpre sua pena atualmente?

Flordelis cumpre pena no Presídio Talavera Bruce, situado no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet