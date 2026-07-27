Fred Bruno anuncia que será pai pela segunda vez em relacionamento com Indi Lunar

Companheira do influenciador não é figura pública e terá identidade preservada por decisão do casal. / Foto: Reprodução

O influenciador digital e apresentador Fred Bruno, de 37 anos, anunciou em suas redes sociais no último domingo (26/7) que será pai pela segunda vez. O bebê é fruto do relacionamento com Indi Lunar, que não é uma figura pública. Por decisão do casal, a rotina e a identidade da companheira serão preservadas ao longo de toda a gestação.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado no Instagram. Na gravação, o jornalista explicou que optou por aguardar um momento reservado ao lado da família antes de tornar a novidade pública.

“Há cinco anos eu descobri a minha melhor versão como pessoa, descobri talvez até minha missão na Terra, que é a paternidade. Sim, eu vou ter o meu segundo neném”, declarou.

Segundo o apresentador, a escolha de guardar o segredo nos primeiros meses visou garantir tranquilidade à família durante o início do desenvolvimento do bebê.

“A gente está tendo todo o carinho, todo o cuidado do mundo, tanto com o bebê quanto com a mãe. Ela é uma pessoa bem reservada, não tem vida pública, e esse desejo dela vai continuar sendo respeitado”, afirmou Fred.

O apresentador exibiu imagens do chá revelação realizado exclusivamente para familiares e amigos mais próximos. Ele explicou que decidiu publicar o registro para compartilhar a alegria com o público que o acompanha.

“Foi um momento bonito demais para não dividir com vocês. O mais importante é que esse bebê já está chegando cercado de muito carinho e muito amor”, disse.

Além de celebrar a chegada de mais um integrante na família, Fred comentou a emoção de ver seu filho primogênito, Cris, de 5 anos — fruto do antigo relacionamento com a empresária e influenciadora Bianca Andrade —, assumir o papel de irmão mais velho.

“Uma cena que não sai da minha cabeça é imaginar o Neneco cuidando de um novo grande amor da minha vida. Eu tenho o privilégio de ter um irmão, e ele também vai ter esse privilégio. Estou realmente muito feliz”, concluiu.

Veja o vídeo: