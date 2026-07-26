‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ chega aos cinemas; veja o que reassistir antes da estreia

Novo longa reconecta o protagonista ao cenário de combate ao crime de rua na cidade de Nova York/ Foto: Reprodução

Chega às salas de cinema nesta quinta-feira (30/7) “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, quarto longa-metragem solo estrelado pelo ator Tom Holland no papel do jovem Peter Parker. A produção inaugura uma nova etapa no arco narrativo do personagem dentro do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), após os eventos decisivos que isolaram o herói ao final de sua primeira trilogia.

Para acompanhar os desdobramentos da nova trama — que reconecta Parker ao cenário urbano de Nova York e a figuras do submundo do crime —, a reportagem preparou um guia com as produções cinematográficas e televisivas fundamentais para relembrar a trajetória do personagem.

A versão de Tom Holland para o personagem foi introduzida em Capitão América: Guerra Civil (2016), quando o adolescente é recrutado pelo empresário Tony Stark para integrar o embate entre os heróis. O vínculo de tutoria e admiração estabelecido no longa tornou-se o eixo condutor dos anos seguintes.

Em seu primeiro filme solo, Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017), o estudante busca conciliar a rotina escolar com o combate ao crime, enfrentando o vilão Adrian Toomes (o Abutre). A obra introduziu também o personagem Mac Gargan, figurante que assume a identidade de Escorpião nas histórias em quadrinhos.

O herói integrou posteriormente os crossovers Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019), participando da batalha intergaláctica contra Thanos e enfrentando o impacto emocional da morte de Stark.

O luto pela perda de seu mentor permeia Homem-Aranha: Longe de Casa (2019), no qual Peter confronta Quentin Beck (o Mistério) durante uma viagem à Europa. Ao término da narrativa, a identidade secreta do protagonista é exposta publicamente.

A conclusão do primeiro ciclo ocorre em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (2021), título central para a compreensão do lançamento atual. Ao recorrer ao Doutor Estranho para apagar a memória coletiva sobre sua identidade, Parker desencadeia uma fenda no multiverso — unindo-se às versões do herói interpretadas por Tobey Maguire e Andrew Garfield. Para conter a crise, aceita o apagamento completo de sua existência da memória de todos os seus conhecidos, terminando a trama sozinho e sem recursos em Nova York.