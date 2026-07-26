Vídeo antigo de Marília Mendonça volta a viralizar nas redes sociais

Artista morreu em novembro de 2021 após acidente aéreo ocorrido no interior de Minas Gerais/ Foto: Reprodução

Um registro audiovisual antigo em que a cantora Marília Mendonça aparece interpretando uma canção voltou a ganhar ampla repercussão nas redes sociais nos últimos dias. A reativação do conteúdo provocou nova onda de engajamento entre fãs e admiradores, reacendendo o debate sobre o impacto cultural e a permanência da obra da artista no mercado fonográfico nacional.

Conhecida popularmente pelo título de “Rainha da Sofrência”, a intérprete e compositora ostenta marcas históricas de audiência em plataformas de áudio e vídeo, além de recordes de público estabelecidos durante sua trajetória em apresentações pelo país.

A trajetória de Marília Mendonça é apontada por críticos e historiadores da música brasileira como um marco de inflexão no sertanejo universitário. A artista liderou o movimento denominado “feminejo”, responsável por abrir espaço para mulheres em um gênero até então predominantemente masculino, introduzindo composições pautadas pelo ponto de vista e pelas vivências femininas.

A cantora morreu em novembro de 2021, aos 26 anos, após a queda da aeronave de pequeno porte em que viajava com sua equipe para um show no interior de Minas Gerais. Os laudos periciais indicaram que a causa do óbito foi politraumatismo contuso decorrente do impacto do acidente aéreo. Mesmo após sua morte, seu catálogo musical segue entre os mais executados do país.