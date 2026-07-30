Colaboradora se manifestou após Viih Tube e Eliezer assinarem TAC de R$ 350 mil com MPT.

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Leninha Santana afirmou que a equipe perdeu a oportunidade de disputar os prêmios do programa e criticou a repercussão negativa nas redes.

A repercussão do encerramento do reality show As Patroas, promovido pelos influenciadores Viih Tube e Eliezer com os funcionários de sua residência, ganhou um novo capítulo nas redes sociais.

Após o casal assinar um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e concordar em pagar uma indenização de R$ 350 mil por danos morais coletivos, uma das colaboradoras veio a público desabafar.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, Leninha Santana desmentiu boatos de que o valor pago no acordo teria sido repassado aos funcionários da casa.

“Agora estão falando que o dinheiro veio para nós. Não veio para nós! Muito pelo contrário: a gente se prejudicou porque não ganhou o prêmio do reality por uma coisa que não é verdade”, declarou Leninha em trecho destacado pelo METRÓPOLES.

Falta de escuta e defesa da participação voluntária

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, a declaração da funcionária enfatizou a insatisfação da equipe com os desdobramentos do caso:

Livre Vontade: Leninha reafirmou que todos os colaboradores aceitaram participar das gravações por iniciativa própria e sem qualquer tipo de imposição.

Críticas à Repercussão: A colaboradora lamentou não ter sido ouvida pelas pessoas que criticaram a produção na internet antes do cancelamento do programa.

Perda de Oportunidades: Segundo o relato, a equipe contava com a chance de disputar recompensas em dinheiro e outros prêmios previstos na dinâmica.

Para onde vai o dinheiro da indenização paga por Viih Tube e Eliezer?

O montante de R$ 350 mil referente ao acordo com o MPT será destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, e não aos colaboradores da residência.

O que disse a funcionária de Viih Tube sobre o fim do reality show?

Leninha Santana afirmou que a equipe não recebeu o dinheiro do acordo, defendeu que a participação foi voluntária e declarou que os funcionários foram prejudicados por deixarem de concorrer aos prêmios.

Quais foram as exigências impostas pelo MPT aos influenciadores?

Além do pagamento da multa, o casal teve que apagar os episódios das redes sociais, comprometer-se a não produzir mais atrações no mesmo formato e divulgar vídeos educativos sobre direitos de trabalhadores domésticos.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet