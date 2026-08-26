Gloria Groove e Pabllo Vittar deixam de seguir Ana Castela

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As repercussões políticas no meio artístico ganharam novos desdobramentos no universo das redes sociais nesta semana. A cantora e drag queen Gloria Groove deixou de seguir o perfil da cantora sertaneja Ana Castela no Instagram após a ampla veiculação de uma imagem em que a “Boiadeira” aparece ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

A movimentação de Gloria Groove ocorreu pouco tempo depois de a cantora Pabllo Vittar adotar a mesma atitude em relação ao perfil da sertaneja.

Gesto Político: No registro feito no último domingo (23/8) em Barretos, Ana Castela e o parlamentar aparecem fazendo o gesto com as mãos do número 22, referente à legenda eleitoral do Partido Liberal.

Bastidores do encontro, repercussão nas redes e histórico do parlamentar

O encontro entre os dois ocorreu durante a realização da Festa do Peão de Barretos, no interior paulista. De acordo com os detalhes apurados e divulgados pelo portal de notícias Metrópoles, o ato gerou intensos debates na internet devido ao posicionamento do deputado em relação a pautas do movimento LGBTQIA+.

Conforme os registros das plataformas digitais e a cobertura do Metrópoles, os pontos centrais da controvérsia organizam-se da seguinte forma:

Reação das Artistas: O levantamento do Metrópoles confirma que tanto Gloria Groove quanto Pabllo Vittar deixaram de acompanhar a sertaneja na plataforma após a foto viralizar;

Gesto em Fotografia: Segundo divulgado pelo Metrópoles , a imagem mostrava sorrisos e a sinalização do número 22 com as mãos, em alusão direta à sigla partidária de Nikolas e do ex-presidente Jair Bolsonaro;

Controvérsias Anteriores: As informações do Metrópoles lembram que o parlamentar mineiro protagonizou discursos e atitudes polêmicas no Congresso Nacional envolvendo mulheres trans e pautas da diversidade;

Episódio na Câmara: Conforme publicado pelo Metrópoles, em 2023 o deputado utilizou uma peruca na tribuna da Câmara ao se autodenominar “deputada Nicole”, gerando críticas de entidades e parlamentares.

Até o momento, a assessoria de Ana Castela não emitiu comunicados oficiais comentando as atualizações em suas redes sociais.

FAQ

Por que Gloria Groove e Pabllo Vittar deixaram de seguir Ana Castela?

Segundo apuração do Metrópoles, o motivo foi a repercussão da foto em que Ana Castela aparece ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) fazendo o gesto do número 22.

Onde foi realizada a foto de Ana Castela com Nikolas Ferreira?

Conforme divulgado pelo Metrópoles, a fotografia foi registrada nos bastidores da Festa do Peão de Barretos, no último domingo.

Qual o significado do gesto com o número 22 feito na fotografia?

De acordo com os dados citados pelo Metrópoles, a numeração corresponde ao código eleitoral do Partido Liberal (PL), sigla do parlamentar.

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Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles