30/07/2026
ContilNet Notícias Logo

Gustavo Tubarão é criticado por votos em casamento: ‘Era uma trepada’

Discurso do influenciador para Jade Sales no altar viralizou e dividiu opiniões nas redes.

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Gustavo Tubarão é criticado por votos em casamento: ‘Era uma trepada’
Reprodução

Influenciador mineiro citou inteligência artificial e comentou sobre o início do relacionamento com Jade Sales; internautas reprovaram brincadeiras no altar.

Um trecho da cerimônia de casamento entre o influenciador digital Gustavo Tubarão e Jade Sales tomou conta das redes sociais nesta quinta-feira (30/7).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O momento em que o criador de conteúdo proferiu seus votos matrimoniais viralizou e acabou gerando uma onda de reprovação por parte do público.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, as piadas ditas por Gustavo diante da noiva e dos convidados dividiram opiniões na internet.

“Primeiramente, eu queria agradecer ao ChatGPT por me ajudar a escrever isso. Estou brincando, foi o Gemini. Era para ser só uma trepada e olha onde nós estamos”, disse o influenciador no altar, em trecho destacado pelo METRÓPOLES.

Reação do público e repercussão nas redes

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, as declarações de Gustavo Tubarão provocaram reações imediatas entre os usuários de plataformas digitais:

  • Menção às Conversas Iniciais: Durante o discurso, o influenciador relembrou a primeira interação do casal no Instagram e comentou que enviou “te amo” no primeiro contato, completando com uma brincadeira: “Não se sinta especial, eu fazia isso com um tanto de gente”.

  • Críticas no X (antigo Twitter): Diversos internautas consideraram o tom das piadas inadequado para uma cerimônia religiosa ou solene de casamento.

  • Repercussão dos Seguidores: Mensagens de reprovação pontuaram que o momento exigia declarações mais românticas para marcar a união do casal.

Por que o discurso de casamento de Gustavo Tubarão viralizou?

O influenciador virou assunto após usar tom humorístico em seus votos, fazendo piadas sobre inteligência artificial e mencionando que o relacionamento do casal começou casualmente.

Quem é a esposa de Gustavo Tubarão?

A influenciadora digital Jade Sales, que se casou com o criador de conteúdo em Minas Gerais.

O que disseram os internautas sobre os votos do influenciador?

Muitos usuários criticaram as brincadeiras feitas no altar, avaliando que a ocasião pedia declarações mais afetuosas e românticas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.