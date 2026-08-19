Influenciadora de 29 anos é achada morta e carbonizada

“Estou chocada por viver em um mundo tão cruel. É uma injustiça terrível. Não merecemos passar por isso”, desabafou a irmã

A influenciadora francesa Sonia Bellina, de 29 anos, foi encontrada morta e parcialmente carbonizada em um vinhedo na região de Nîmes, no sul da França. O corpo foi localizado no dia 12 de agosto, em Saint-Gilles, dois dias após o desaparecimento da jovem.

Segundo o jornal francês Midi Libre, Sonia estava nua quando foi encontrada. As circunstâncias da morte são investigadas pelas autoridades francesas.

Com cerca de 260 mil seguidores no TikTok, a influenciadora era conhecida por publicar vídeos de lip-sync e conteúdos relacionados ao estilo de vida.

Uma das irmãs de Sonia, que preferiu não ter a identidade divulgada, contou ao Midi Libre que a jovem havia avisado à família que sairia à noite, mas não voltou para casa.

“Conheceu o cara errado na hora errada”, afirmou a irmã ao falar sobre o que acredita ter acontecido com Sonia. A familiar descreveu a jovem como uma pessoa “radiante e gentil”, muito querida por amigos e parentes.

Morte aconteceu antes do aniversário

A morte ocorreu poucas semanas antes de Sonia completar 30 anos. O aniversário estava marcado para 30 de setembro, e a família já planejava uma festa para celebrar a data.

“Estou chocada por viver em um mundo tão cruel. É uma injustiça terrível. Não merecemos passar por isso”, desabafou a irmã.

Além de lidar com a perda, a família passou a denunciar uma série de ataques nas redes sociais após a divulgação da morte.

Segundo os parentes, algumas pessoas publicaram comentários ofensivos e chegaram a afirmar que Sonia teria “merecido” o que aconteceu. A família classificou o comportamento como uma “campanha de ódio repugnante”.

“As pessoas estão passando dos limites. É horrível, estão dizendo absurdos”, afirmou a irmã.

Ela também relatou que algumas pessoas estariam usando fotografias de Sonia nas redes sociais com o objetivo de obter engajamento e repercussão.

Família pretende preservar provas

O advogado Mourad Battikh, que representa a família Bellina, afirmou que os parentes enfrentam uma situação extremamente grave e condenou a divulgação de boatos, especulações e acusações, além da publicação de imagens e informações relacionadas à vida privada da família.

De acordo com o advogado, o escritório já trabalha para documentar e preservar provas das publicações feitas nas redes sociais. Dependendo do conteúdo, os responsáveis poderão ser denunciados às respectivas plataformas.

As circunstâncias da morte de Sonia Bellina ainda estão sendo apuradas pelas autoridades francesas.

Conteúdo Original / Fonte: Notícias ao Minuto