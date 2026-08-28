Iris Abravanel entra na Forbes com patrimônio de R$ 3,4 bi

Viúva de Silvio Santos ocupa a 63ª posição no ranking dos mais ricos do Brasi

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A escritora e empresária ocupa a 63ª posição geral e a 5ª colocação entre as maiores fortunas do setor de comunicação no Brasil.

A escritora Iris Abravanel, viúva do apresentador Silvio Santos (1930–2024), estreou no ranking da revista FORBES BRASIL que reúne os 255 bilionários do país em 2026.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, o patrimônio acumulado pela matriarca da família Abravanel é de R$ 3,4 bilhões.

“Aos 78 anos, Iris figura em 63º lugar geral e em 5º no segmento de Comunicação. O patrimônio se origina da herança deixada por Silvio Santos e engloba o SBT, além de negócios em cosméticos, varejo e hotelaria”, detalhou Juliana Barbosa no METRÓPOLES.

Top 10 bilionários brasileiros e liderança de Eduardo Saverin

Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, o ranking nacional conta com 255 nomes e é liderado pelo cofundador da Meta:

Líder do Ranking: Eduardo Saverin ocupa o 1º lugar pelo quarto ano consecutivo, acumulando uma fortuna de R$ 162,9 bilhões .

Família Safra: Vicky Safra e família mantêm a 2ª colocação com R$ 130,6 bilhões originados do setor financeiro.

Grupo 3G Capital: Jorge Paulo Lemann surge em 3º lugar, contabilizando R$ 103,5 bilhões .

Novidades no Top 10: Max Telles (7º lugar, R$ 38,8 bi) e Ricardo Faria (10º lugar, R$ 35,1 bi) subiram posições e ingressaram no grupo dos dez mais ricos do país.

Qual é o patrimônio de Iris Abravanel segundo a Forbes?

O patrimônio da viúva de Silvio Santos está avaliado em R$ 3,4 bilhões, colocando-a no 63º lugar do ranking geral de bilionários brasileiros.

Quem é a pessoa mais rica do Brasil em 2026?

O cofundador do Facebook/Meta, Eduardo Saverin, lidera o ranking brasileiro da Forbes com uma fortuna estimada em R$ 162,9 bilhões.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet