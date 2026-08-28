28/08/2026
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Iris Abravanel entra na Forbes com patrimônio de R$ 3,4 bi

Viúva de Silvio Santos ocupa a 63ª posição no ranking dos mais ricos do Brasi

Por Redação ContilNet
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Iris Abravanel entra na Forbes com patrimônio de R$ 3,4 bi
Reprodução/Redes Sociais

A escritora e empresária ocupa a 63ª posição geral e a 5ª colocação entre as maiores fortunas do setor de comunicação no Brasil.

A escritora Iris Abravanel, viúva do apresentador Silvio Santos (1930–2024), estreou no ranking da revista FORBES BRASIL que reúne os 255 bilionários do país em 2026.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, o patrimônio acumulado pela matriarca da família Abravanel é de R$ 3,4 bilhões.

“Aos 78 anos, Iris figura em 63º lugar geral e em 5º no segmento de Comunicação. O patrimônio se origina da herança deixada por Silvio Santos e engloba o SBT, além de negócios em cosméticos, varejo e hotelaria”, detalhou Juliana Barbosa no METRÓPOLES.

Top 10 bilionários brasileiros e liderança de Eduardo Saverin

Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, o ranking nacional conta com 255 nomes e é liderado pelo cofundador da Meta:

  • Líder do Ranking: Eduardo Saverin ocupa o 1º lugar pelo quarto ano consecutivo, acumulando uma fortuna de R$ 162,9 bilhões.

  • Família Safra: Vicky Safra e família mantêm a 2ª colocação com R$ 130,6 bilhões originados do setor financeiro.

  • Grupo 3G Capital: Jorge Paulo Lemann surge em 3º lugar, contabilizando R$ 103,5 bilhões.

  • Novidades no Top 10: Max Telles (7º lugar, R$ 38,8 bi) e Ricardo Faria (10º lugar, R$ 35,1 bi) subiram posições e ingressaram no grupo dos dez mais ricos do país.

Qual é o patrimônio de Iris Abravanel segundo a Forbes?

O patrimônio da viúva de Silvio Santos está avaliado em R$ 3,4 bilhões, colocando-a no 63º lugar do ranking geral de bilionários brasileiros.

Quem é a pessoa mais rica do Brasil em 2026?

O cofundador do Facebook/Meta, Eduardo Saverin, lidera o ranking brasileiro da Forbes com uma fortuna estimada em R$ 162,9 bilhões.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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