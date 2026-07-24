Juliana Paes fala sobre a nova rainha da Viradouro: “É bonito de ver”

Em entrevista exclusiva, atriz elogiou Bellinha Delfim e comentou gravações de Os Donos do Jogo

Reprodução/Instagra

Atriz comentou a transição do posto na bateria da escola de Niterói e detalhou as gravações da 2ª temporada da série ‘Os Donos do Jogo’.

Mesmo após deixar o posto de Rainha de Bateria da Unidos do Viradouro, a atriz Juliana Paes já garantiu que estará presente no desfile da agremiação no próximo Carnaval. Em conversa exclusiva com a coluna, a artista celebrou a coroação de sua sucessora, Bellinha Delfim, que assume a realeza à frente dos ritmistas.

De acordo com as declarações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, Juliana rasgou elogios à nova representante da bateria.

“Não tem o que ensinar, ela tem brilho, samba e amor pela escola, e isso é o mais bonito de ver. É a paixão que ela tem pela bateria, pela comunidade”, afirmou Juliana Paes em entrevista registrada pelo METRÓPOLES.

Carnaval na Sapucaí e projetos no streaming

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a artista também abriu o jogo sobre seus próximos compromissos profissionais:

Presença Garantida no Desfile: Questionada sobre como fará para cruzar a Marquês de Sapucaí após a entrega da coroa, Juliana brincou: “Vamos ter que dar conta disso” .

Título da Viradouro: A atriz relembrou com emoção a vitória da escola no último Carnaval, classificando a conquista como uma das melhores surpresas de sua vida.

Segunda Temporada de Série: Atualmente, Juliana está dedicada às filmagens da segunda temporada de Os Donos do Jogo , projeto do streaming que exige agenda rígida de gravações.

Retorno às Novelas: A artista explicou por que precisou recusar convites recentes para a TV aberta, ressaltando que compromissos no streaming possuem datas cravadas que impedem conciliar produções simultâneas.

Quem é a nova Rainha de Bateria da Viradouro?

Bellinha Delfim é a nova Rainha de Bateria da Unidos do Viradouro, assumindo o posto que pertencia à atriz Juliana Paes.

O que disse Juliana Paes sobre Bellinha Delfim?

Juliana afirmou que Bellinha tem brilho, samba no pé e paixão genuína pela bateria e pela comunidade, destacando que “não tem o que ensinar”.

Por que Juliana Paes não está fazendo novelas atualmente?

A atriz explicou que está com a agenda comprometida com as gravações da segunda temporada da série Os Donos do Jogo, do streaming, o que impede conciliar dois projetos longos ao mesmo tempo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet