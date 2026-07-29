Relatos fazem parte de documentário e reportagem da BBC.

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Vítimas relatam episódios ocorridos entre 2002 e 2016, quando eram adolescentes; investigação reuniu relatos e mensagens da época.

O ator e vocalista da banda 30 Seconds to Mars, Jared Leto (54 anos), virou centro de graves acusações de abuso sexual.

Pelo menos quatro mulheres denunciaram o vencedor do Oscar por episódios ocorridos quando elas eram adolescentes. As declarações integram o documentário Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Isabela Thurmann para o portal METRÓPOLES, com base em levantamento do grupo de mídia britânico BBC, os fatos narrados teriam ocorrido entre 2002 e 2016, período em que o artista tinha entre 31 e 45 anos.

“A reportagem da BBC reuniu depoimentos de familiares e amigos das vítimas, além de registros de imagens e mensagens enviadas na época que corroboram as denúncias”, destacou a matéria do METRÓPOLES.

Síntese dos relatos apresentados

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, as denúncias das vítimas detalham diferentes abordagens e situações:

Relato de Abuso em Motel: Uma das denunciantes afirma ter sofrido abuso sexual no banheiro de um motel quando tinha 17 anos.

Ameaça de Estupro: Segunda vítima relatou que foi ameaçada de estupro pelo artista aos 19 anos.

Relação com Menor: A terceira mulher afirmou ter tido relações sexuais com o cantor aos 17 anos, enquadrando o caso como estupro de vulnerável.

Chamadas Explícitas e Confidencialidade: A quarta vítima, que tinha 16 anos ao conhecer o artista, disse que ele usava seu status para fazer ligações com conteúdo explícito. Segundo a apuração, foi enviado a ela um acordo de confidencialidade (NDA) para evitar revelações, o qual não foi assinado.

Abordagem em Festival: Outro relato aponta que Leto instruiu a segurança a levar uma jovem de 14 anos ao backstage de um festival, onde fez comentários inadequados sobre seu corpo.

Quais são as acusações feitas contra Jared Leto?

Quatro mulheres acusam o ator e cantor de abuso sexual, ameaça e ligações com teor sexual explícito na época em que eram adolescentes.

Onde os relatos contra o ator foram divulgados?

As denúncias fazem parte do documentário Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret e de uma investigação jornalística conduzida pela BBC.

Jared Leto ou sua equipe se pronunciaram sobre os fatos?

Até o momento da publicação, o artista e seus representantes não emitiram posicionamento sobre as denúncias apresentadas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet