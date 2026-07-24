Cantor recebeu medicação na veia acompanhado por Ary Mirelle. Situação médica é monitorada.

João Gomes

Ary Mirelle relatou o estado do artista nas redes sociais ao acompanhá-lo no atendimento médico na manhã desta sexta-feira.

O cantor João Gomes causou preocupação entre seus fãs e seguidores ao publicar registros diretamente de uma unidade hospitalar. O artista apareceu deitado em uma maca de atendimento enquanto recebia medicação por via intravenosa.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, o cantor esteve acompanhado a todo momento por sua esposa, a influenciadora Ary Mirelle.

“Para esse homem aceitar vir no hospital, é porque está mal demais”, relatou a esposa do cantor, Ary Mirelle, em desabafo publicado nas redes sociais e registrado pela reportagem do METRÓPOLES.

Atendimento médico e posicionamento oficial

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, os detalhes sobre a idas do artista ao hospital incluem:

Publicação do Artista: Em tom descontraído para tranquilizar o público, João escreveu “Nosso date de hoje” ao postar a foto recebendo medicação.

Relato da Esposa: Ary Mirelle reforçou a gravidade do quadro ao mencionar a resistência do cantor em procurar assistência médica quando não está se sentindo bem.

Diagnóstico Pendente: Até o momento, os detalhes específicos sobre a causa do mal-estar ou um diagnóstico definitivo não foram divulgados nas redes do artista.

Contato com Assessoria: A reportagem do portal busca retorno junto à equipe de assessoria de imprensa do cantor para obter informações sobre a alta médica.

Por que o cantor João Gomes foi ao hospital?

João Gomes deu entrada no hospital para receber medicação na veia após apresentar um quadro de mal-estar, conforme relatado por sua esposa nas redes sociais.

O que disse a esposa de João Gomes sobre a saúde do cantor?

Ary Mirelle desabafou dizendo que “ele está mal demais”, destacando que o cantor costuma resistir antes de aceitar ir a uma unidade de saúde.

João Gomes já recebeu alta do hospital?

Até o momento, a equipe do cantor não divulgou o boletim médico nem confirmou se o artista já foi liberado.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet