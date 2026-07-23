24/07/2026
ContilNet Notícias Logo

Luto no jornalismo: Morre Caíque Verli, da TV Gazeta, aos 33 anos

Repórter foi encontrado sem vida em seu apartamento em Vitória.

Por Redação ContilNet 23/07/2026 às 09:53
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Luto no jornalismo: Morre Caíque Verli, da TV Gazeta, aos 33 anos
Reprodução/Instagram @caiqueverli

Repórter foi encontrado sem vida em seu apartamento na capital capixaba; causa da morte será investigada pela Polícia Civil.

O jornalista e repórter Caíque Verli, da TV Gazeta (afiliada da TV Globo no Espírito Santo), morreu nesta quinta-feira (23/7), aos 33 anos. Ele foi encontrado sem vida em seu apartamento localizado em Vitória, após amigos acionarem uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a causa da morte será oficialmente apurada pelas autoridades da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

“Caíque deixa um legado de dedicação e comprometimento com o jornalismo, e será lembrado com carinho e admiração por todos que tiveram o privilégio de conviver e trabalhar ao seu lado”, destacou a Rede Gazeta em nota oficial divulgada pelo METRÓPOLES.

Formação acadêmica, carreira e homenagens institucionais

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, o comunicador trilhou carreira de destaque na imprensa regional:

  • Formação Profissional: Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais.

  • Trajetória na Emissora: Integrante do grupo desde 2017, atuou na redação multimídia do portal A Gazeta, na rádio CBN Vitória e na reportagem da TV Gazeta.

  • Suporte Familiar: A emissora informou que presta suporte e acompanhamento aos familiares do jornalista em Minas Gerais.

  • Homenagem da PRF: A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo emitiu nota de pesar exaltando o profissionalismo, o respeito e a imparcialidade do repórter nas coberturas de segurança viária.

Quem era o jornalista Caíque Verli?

Caíque Verli era repórter da TV Gazeta, afiliada da Rede Globo no Espírito Santo. Tinha 33 anos e atuava no grupo de comunicação desde 2017.

Onde o repórter da TV Gazeta foi encontrado?

O jornalista foi encontrado sem vida em seu apartamento, localizado no município de Vitória (ES), após acionamento do Samu por amigos.

Qual foi a causa da morte de Caíque Verli?

A causa da morte ainda não foi divulgada e passará por investigação oficial da Polícia Civil do Espírito Santo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.