Repórter foi encontrado sem vida em seu apartamento em Vitória.

Reprodução/Instagram @caiqueverli

Repórter foi encontrado sem vida em seu apartamento na capital capixaba; causa da morte será investigada pela Polícia Civil.

O jornalista e repórter Caíque Verli, da TV Gazeta (afiliada da TV Globo no Espírito Santo), morreu nesta quinta-feira (23/7), aos 33 anos. Ele foi encontrado sem vida em seu apartamento localizado em Vitória, após amigos acionarem uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a causa da morte será oficialmente apurada pelas autoridades da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

“Caíque deixa um legado de dedicação e comprometimento com o jornalismo, e será lembrado com carinho e admiração por todos que tiveram o privilégio de conviver e trabalhar ao seu lado”, destacou a Rede Gazeta em nota oficial divulgada pelo METRÓPOLES.

Formação acadêmica, carreira e homenagens institucionais

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, o comunicador trilhou carreira de destaque na imprensa regional:

Formação Profissional: Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais.

Trajetória na Emissora: Integrante do grupo desde 2017, atuou na redação multimídia do portal A Gazeta , na rádio CBN Vitória e na reportagem da TV Gazeta .

Suporte Familiar: A emissora informou que presta suporte e acompanhamento aos familiares do jornalista em Minas Gerais.

Homenagem da PRF: A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo emitiu nota de pesar exaltando o profissionalismo, o respeito e a imparcialidade do repórter nas coberturas de segurança viária.

Quem era o jornalista Caíque Verli?

Caíque Verli era repórter da TV Gazeta, afiliada da Rede Globo no Espírito Santo. Tinha 33 anos e atuava no grupo de comunicação desde 2017.

Onde o repórter da TV Gazeta foi encontrado?

O jornalista foi encontrado sem vida em seu apartamento, localizado no município de Vitória (ES), após acionamento do Samu por amigos.

Qual foi a causa da morte de Caíque Verli?

A causa da morte ainda não foi divulgada e passará por investigação oficial da Polícia Civil do Espírito Santo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet