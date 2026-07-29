Justiça determina bloqueio de R$ 10 mil nas contas de Poze do Rodo

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Decisão acolheu pedido de vizinho do funkeiro e determinou a penhora de R$ 10 mil devido a episódio de perturbação do sossego.

O cantor Poze do Rodo enfrenta uma nova determinação na esfera judicial. A Justiça acolheu o pedido de execução apresentado por um vizinho do artista e ordenou o bloqueio online de R$ 10 mil nas contas bancárias do funkeiro. A medida decorre do não pagamento de uma multa pactuada para casos de descumprimento de acordo prévio.

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a decisão foi proferida após o encerramento do prazo para pagamento voluntário.

“A ordem judicial prevê que a penhora online seja realizada de forma reiterada até que o valor integral da multa devida seja garantido nas contas do cantor”, revelou a reportagem do METRÓPOLES.

Histórico do conflito e motivação da penhora

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, o processo envolve os seguintes acontecimentos:

Acordo Homologado: A ação original, movida pelo morador José Alexandre Credmann Bottrel, visava cessar episódios recorrentes de perturbação do sossego na vizinhança. As partes assinaram um acordo judicial com previsão de multa para eventuais violações.

Motivo da Infração: Segundo o autor da ação, o compromisso foi descumprido em junho, quando o artista realizou uma partida de futebol em sua residência que avançou pela madrugada com barulho e gritaria em volume elevado.

Inércia e Execução: Após ser intimado para quitar a multa de R$ 10 mil no prazo legal de três dias, Poze não efetuou o depósito, levando a parte autora a requerer a penhora BACENJUD no dia 16 deste mês, acatada pela Justiça no dia 23.

Por que a Justiça determinou o bloqueio das contas de Poze do Rodo?

A decisão ocorreu pelo descumprimento de um acordo judicial firmado com um vizinho para evitar perturbação do sossego e pelo não pagamento da multa no prazo legal.

Qual é o valor cobrado na ação de execução?

A cobrança refere-se à multa pactuada no valor de R$ 10 mil.

O que causou a violação do acordo prévio?

Segundo o morador que moveu a ação, o cantor realizou uma partida de futebol em sua casa que se estendeu até a madrugada com som alto e barulho.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet