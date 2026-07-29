Karoline Lima detalha pedido de casamento de Léo Pereira: ‘Eu e ele’

Influenciadora revelou que o momento foi reservado, sem câmeras, e comentou sobre a organização

Reprodução/Instagram

Influenciadora explicou a ausência de vídeos do momento especial e pediu paciência aos seguidores sobre os preparativos da festa.

Desde que anunciaram o noivado, Karoline Lima e o zagueiro do Flamengo Léo Pereira vêm recebendo pedidos de fãs por um vídeo do momento do pedido. Através de uma caixa de perguntas em seu perfil no Instagram, a influenciadora esclareceu que não há registros em vídeo da ocasião, pois o casal optou por vivenciar o momento de forma estritamente íntima.

De acordo com as declarações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a escolha reforça uma nova fase da influenciadora na gestão de sua exposição nas redes.

“Não teve vídeo, não teve câmera, não teve plateia, não teve multidão. Só teve eu e ele em um momento especial, extremamente importante para nossa vida e marcante”, declarou Karoline Lima em trecho destacado pelo METRÓPOLES.

Intimidade preservada e planejamento sem pressa

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, os principais pontos abordados por Karoline sobre o relacionamento e a futura cerimônia incluem:

Preservação da Vida Privada: Karoline reafirmou a decisão de diminuir a exposição de sua intimidade nas redes sociais, ressaltando que “o que é íntimo tem que permanecer íntimo” .

Organização do Enlace: A noiva explicou que ainda não definiu data nem local para o casamento. Segundo ela, compromissos recentes e a rotina do calendário esportivo atrasaram os preparativos.

Planejamento a Dois: Karoline pediu paciência ao público e enfatizou que tudo será feito no tempo certo. O casal pretende decidir cada detalhe da festa em conjunto, sem pressa para a realização da cerimônia.

Existe vídeo do pedido de casamento de Karoline Lima e Léo Pereira?

Não. A influenciadora revelou que o momento do pedido foi íntimo e sem gravação de câmeras ou presença de público.

Quando Karoline Lima e Léo Pereira vão se casar?

O casal ainda não definiu a data nem o local da cerimônia, pois pretende organizar todos os detalhes sem pressa.

Por que Karoline Lima optou por não dar muitos detalhes sobre o noivado?

A influenciadora explicou que vem buscando reduzir a frequência com que expõe sua vida privada nas redes sociais, priorizando manter momentos íntimos preservados.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet