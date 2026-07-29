Karoline Lima detalha pedido de casamento de Léo Pereira: ‘Eu e ele’

Influenciadora explicou a ausência de vídeos do momento especial e pediu paciência aos seguidores sobre os preparativos da festa.
Desde que anunciaram o noivado, Karoline Lima e o zagueiro do Flamengo Léo Pereira vêm recebendo pedidos de fãs por um vídeo do momento do pedido. Através de uma caixa de perguntas em seu perfil no Instagram, a influenciadora esclareceu que não há registros em vídeo da ocasião, pois o casal optou por vivenciar o momento de forma estritamente íntima.
De acordo com as declarações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a escolha reforça uma nova fase da influenciadora na gestão de sua exposição nas redes.
“Não teve vídeo, não teve câmera, não teve plateia, não teve multidão. Só teve eu e ele em um momento especial, extremamente importante para nossa vida e marcante”, declarou Karoline Lima em trecho destacado pelo METRÓPOLES.
Intimidade preservada e planejamento sem pressa
Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, os principais pontos abordados por Karoline sobre o relacionamento e a futura cerimônia incluem:
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Preservação da Vida Privada: Karoline reafirmou a decisão de diminuir a exposição de sua intimidade nas redes sociais, ressaltando que “o que é íntimo tem que permanecer íntimo”.
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Organização do Enlace: A noiva explicou que ainda não definiu data nem local para o casamento. Segundo ela, compromissos recentes e a rotina do calendário esportivo atrasaram os preparativos.
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Planejamento a Dois: Karoline pediu paciência ao público e enfatizou que tudo será feito no tempo certo. O casal pretende decidir cada detalhe da festa em conjunto, sem pressa para a realização da cerimônia.
Existe vídeo do pedido de casamento de Karoline Lima e Léo Pereira?
Não. A influenciadora revelou que o momento do pedido foi íntimo e sem gravação de câmeras ou presença de público.
Quando Karoline Lima e Léo Pereira vão se casar?
O casal ainda não definiu a data nem o local da cerimônia, pois pretende organizar todos os detalhes sem pressa.
Por que Karoline Lima optou por não dar muitos detalhes sobre o noivado?
A influenciadora explicou que vem buscando reduzir a frequência com que expõe sua vida privada nas redes sociais, priorizando manter momentos íntimos preservados.