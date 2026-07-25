25/07/2026
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Katy Perry critica Casa Branca após música ser usada em vídeo com ataques militares

Cantora disse estar "horrorizada" com uso de Firework em publicação oficial do governo dos EUA

Por Redação ContilNet 25/07/2026 às 14:58
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Katy Perry critica Casa Branca após música ser usada em vídeo com ataques militares
KATY PERRY NA PREMIÈRE DE 'DIANE VON FURSTENBERG - MULHERES NO COMANDO' EM PARIS USANDO LOOK DA ARTEMISI JULIEN HEKIMIAN/GETTY IMAGES

O uso de um dos maiores sucessos da carreira de Katy Perry em um vídeo oficial da Casa Branca provocou a indignação da cantora. Neste sábado (25), a artista afirmou estar “horrorizada” e “furiosa” após descobrir que a música Firework foi utilizada como trilha sonora de uma publicação que exibia imagens de ataques militares.

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Em uma publicação na rede social X (antigo Twitter), Katy Perry afirmou que não foi consultada nem autorizou o uso da canção pelo governo dos Estados Unidos. Segundo a cantora, a utilização da música em um contexto de guerra contradiz completamente a mensagem que ela buscou transmitir ao compor o hit, de acordo com informações divulgadas pelo site Metrópoles.

“Ver uma mensagem de autoestima e superação sendo usada como trilha sonora para destruição e violência é uma completa violação de tudo o que a minha música representa”, escreveu.

A artista explicou que Firework foi criada como um hino de esperança, fortalecimento e superação para pessoas que enfrentam momentos difíceis. Por isso, disse considerar inaceitável que a obra seja associada a cenas de conflito armado.

Katy Perry também reforçou que sua música “existe para unir as pessoas, não para celebrar a guerra”, deixando claro que não endossa o uso feito pela Casa Branca.

A publicação do governo norte-americano repercutiu nas redes sociais e gerou críticas de usuários, especialmente após a manifestação da cantora. Até o momento, a Casa Branca não se pronunciou sobre a reclamação da artista.

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles

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