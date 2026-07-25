Cantora disse estar "horrorizada" com uso de Firework em publicação oficial do governo dos EUA

KATY PERRY NA PREMIÈRE DE 'DIANE VON FURSTENBERG - MULHERES NO COMANDO' EM PARIS USANDO LOOK DA ARTEMISI JULIEN HEKIMIAN/GETTY IMAGES

O uso de um dos maiores sucessos da carreira de Katy Perry em um vídeo oficial da Casa Branca provocou a indignação da cantora. Neste sábado (25), a artista afirmou estar “horrorizada” e “furiosa” após descobrir que a música Firework foi utilizada como trilha sonora de uma publicação que exibia imagens de ataques militares.

Em uma publicação na rede social X (antigo Twitter), Katy Perry afirmou que não foi consultada nem autorizou o uso da canção pelo governo dos Estados Unidos. Segundo a cantora, a utilização da música em um contexto de guerra contradiz completamente a mensagem que ela buscou transmitir ao compor o hit, de acordo com informações divulgadas pelo site Metrópoles.

“Ver uma mensagem de autoestima e superação sendo usada como trilha sonora para destruição e violência é uma completa violação de tudo o que a minha música representa”, escreveu.

A artista explicou que Firework foi criada como um hino de esperança, fortalecimento e superação para pessoas que enfrentam momentos difíceis. Por isso, disse considerar inaceitável que a obra seja associada a cenas de conflito armado.

Katy Perry também reforçou que sua música “existe para unir as pessoas, não para celebrar a guerra”, deixando claro que não endossa o uso feito pela Casa Branca.

A publicação do governo norte-americano repercutiu nas redes sociais e gerou críticas de usuários, especialmente após a manifestação da cantora. Até o momento, a Casa Branca não se pronunciou sobre a reclamação da artista.

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles