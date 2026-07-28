28/07/2026
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Livro escrito por Marcinho VP em presídio federal ganha roteiro para o cinema

Roteiro baseado em romance do apontado como chefe do Comando Vermelho foi entregue na prisão

Por Redação ContilNet 28/07/2026 às 09:23
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Livro escrito por Marcinho VP em presídio federal ganha roteiro para o cinema
Carla Sena/Arte Metrópoles

Minuta do roteiro impresso do romance ‘Prisioneiro de Guerra’ foi entregue ao detento na Penitenciária Federal de Campo Grande.

A obra literária escrita por Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho (CV), está em processo de adaptação para as telas do cinema. A minuta inicial do roteiro cinematográfico foi entregue ao autor na Penitenciária Federal de Campo Grande em formato impresso, cumprindo as regras da unidade que proíbem equipamentos eletrônicos.

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De acordo com as informações apuradas pelo repórter Pablo Giovanni para o portal METRÓPOLES, a entrega do material em duas laudas foi devidamente autorizada pela direção da penitenciária por não conter dados sigilosos ou sensíveis.

“O projeto tem como base o livro ‘Preso de Guerra: Um Romance que Resistiu à Ditadura e à Dor do Cárcere’, obra de ficção que acompanha a trajetória de 30 anos de prisão do personagem João Grandão”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

O enredo, o autor e as publicações no cárcere

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a trajetória literária do detento e os detalhes da produção reúnem os seguintes pontos:

  • Enredo do Romance: A narrativa mistura um enredo romântico com episódios de cárcere, denúncias de tortura e comparações entre as regras do sistema prisional atual e os métodos do regime militar pós-AI-5.

  • Histórico Prisional: Preso desde 1996 e transferido para o sistema penitenciário federal em 2007, Marcinho VP acumula condenações que somam mais de 55 anos de reclusão.

  • Produção Literária: No cárcere, o autor publicou quatro obras, entre elas “Verdades e Posições: O Direito Penal do Inimigo” (2017), “Execução Penal Banal Comentada” (2023) e “A Cor da Lei” (2025).

  • Detalhamento da Produção: As informações sobre a equipe de direção e a produtora responsável pelo longa-metragem mantêm-se sob sigilo.

Qual livro de Marcinho VP serviu de base para o roteiro de cinema?

A adaptação cinematográfica toma como referência o livro de ficção “Preso de Guerra: Um Romance que Resistiu à Ditadura e à Dor do Cárcere”, publicado em 2021.

Como o roteiro do filme foi entregue ao autor no presídio federal?

Como a entrada de aparelhos eletrônicos é proibida em unidades federais, a direção autorizou a entrega de duas páginas impressas contendo a minuta do roteiro.

Quantos livros Marcinho VP escreveu desde que foi preso?

O detento escreveu quatro livros no sistema prisional, abordando temas de ficção, direito penal e memórias pessoais.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet

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