Roteiro baseado em romance do apontado como chefe do Comando Vermelho foi entregue na prisão

Carla Sena/Arte Metrópoles

Minuta do roteiro impresso do romance ‘Prisioneiro de Guerra’ foi entregue ao detento na Penitenciária Federal de Campo Grande.

A obra literária escrita por Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho (CV), está em processo de adaptação para as telas do cinema. A minuta inicial do roteiro cinematográfico foi entregue ao autor na Penitenciária Federal de Campo Grande em formato impresso, cumprindo as regras da unidade que proíbem equipamentos eletrônicos.

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Pablo Giovanni para o portal METRÓPOLES, a entrega do material em duas laudas foi devidamente autorizada pela direção da penitenciária por não conter dados sigilosos ou sensíveis.

“O projeto tem como base o livro ‘Preso de Guerra: Um Romance que Resistiu à Ditadura e à Dor do Cárcere’, obra de ficção que acompanha a trajetória de 30 anos de prisão do personagem João Grandão”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

O enredo, o autor e as publicações no cárcere

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a trajetória literária do detento e os detalhes da produção reúnem os seguintes pontos:

Enredo do Romance: A narrativa mistura um enredo romântico com episódios de cárcere, denúncias de tortura e comparações entre as regras do sistema prisional atual e os métodos do regime militar pós-AI-5.

Histórico Prisional: Preso desde 1996 e transferido para o sistema penitenciário federal em 2007, Marcinho VP acumula condenações que somam mais de 55 anos de reclusão.

Produção Literária: No cárcere, o autor publicou quatro obras, entre elas “Verdades e Posições: O Direito Penal do Inimigo” (2017), “Execução Penal Banal Comentada” (2023) e “A Cor da Lei” (2025).

Detalhamento da Produção: As informações sobre a equipe de direção e a produtora responsável pelo longa-metragem mantêm-se sob sigilo.

Qual livro de Marcinho VP serviu de base para o roteiro de cinema?

A adaptação cinematográfica toma como referência o livro de ficção “Preso de Guerra: Um Romance que Resistiu à Ditadura e à Dor do Cárcere”, publicado em 2021.

Como o roteiro do filme foi entregue ao autor no presídio federal?

Como a entrada de aparelhos eletrônicos é proibida em unidades federais, a direção autorizou a entrega de duas páginas impressas contendo a minuta do roteiro.

Quantos livros Marcinho VP escreveu desde que foi preso?

O detento escreveu quatro livros no sistema prisional, abordando temas de ficção, direito penal e memórias pessoais.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet