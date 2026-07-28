Mãe de Davi Brito chora e revela que soube do casamento pelas redes

Elisângela diz que não foi convidada

Mãe do ex-BBB desabafou durante live/Foto: Reprodução

Elisângela Brito, mãe de Davi Brito, emocionou os seguidores ao afirmar que descobriu pelas redes sociais que o filho havia se casado. Durante uma transmissão ao vivo, ela chorou ao falar sobre a situação e contou que não foi convidada para a cerimônia.

Segundo Elisângela, a notícia chegou até ela da mesma forma que ao público. Visivelmente abalada, a mãe do campeão do BBB 24 relatou que o episódio provocou tristeza, sobretudo por não ter sido comunicada diretamente pelo filho.

“Isso me machucou muito”, declarou durante o desabafo. Ela também afirmou que não conseguiu esconder dos seguidores o impacto causado pela maneira como tomou conhecimento do casamento.

O relato repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões. Enquanto parte dos internautas demonstrou solidariedade a Elisângela, outros disseram que a decisão de realizar a cerimônia de forma reservada caberia ao casal.

Até a publicação da postagem, Davi Brito não havia se manifestado publicamente sobre as declarações da mãe nem esclarecido por que ela não teria participado da cerimônia.