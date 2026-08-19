Cantor é acusado de deixar moto desengatada e atingir veículo em São Paulo

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Ação protocolada em agosto cobra indenização por danos materiais e morais após motocicleta do cantor atingir carro estacionado.

Paralelamente aos seus compromissos no quadro Dança dos Famosos, o cantor MC Livinho tornou-se alvo de uma ação judicial no dia 12 de agosto. O processo foi movido por Ronet dos Santos Silva e Gustavo Henrique Silva, que cobram reparações financeiras decorrentes de um incidente ocorrido no estacionamento de uma academia na capital paulista.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, o episódio aconteceu no dia 9 de junho.

“Segundo os autores, a motocicleta utilizada por Livinho escapou por ter sido deixada desengatada, deslizando sozinha e provocando graves estragos na lataria do veículo de Ronet, que estava devidamente estacionado”, destacou a repórter Fábia Oliveira em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Imagens de segurança, réus citados e indenização cobrada

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, as tentativas de acordo amigável não avançaram antes do acionamento da Justiça:

Provas em Vídeo: Câmeras do circuito interno da recepção da academia confirmaram a dinâmica do acidente com a motocicleta.

Três Réus Processados: A ação cita solidariamente MC Livinho, a Academia Panobianco Tremembé e a empresa Diamond Publisher (proprietária do veículo duas rodas).

Falta de Acordo: Os autores relataram que, mesmo após a troca de contatos, nenhuma das partes apresentou proposta para arcar com os reparos do automóvel.

Valor do Processo: A ação pede uma indenização conjunta por danos materiais e morais que soma R$ 5,7 mil.

Por que MC Livinho está sendo processado?

O cantor é acusado de ter deixado uma motocicleta desengatada no estacionamento de uma academia em SP, fazendo com que o veículo deslizasse e causasse danos a um carro estacionado.

Qual é o valor cobrado no processo contra MC Livinho?

Os autores da ação pedem o pagamento solidário de R$ 5,7 mil entre o cantores e os outros réus citados no processo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet