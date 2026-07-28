Michelle Barros anuncia fim de namoro com Shia Phoenix após um ano

Jornalista confirmou o término nas redes sociais e ressaltou que amizade e respeito permanecem.

Instagram/Reprodução

Apresentadora e jornalista usou os Stories do Instagram para comunicar a transição no relacionamento após quase um ano juntos.

Após quase um ano de relacionamento, a jornalista Michelle Barros e Shia Phoenix decidiram encerrar o namoro. O anúncio foi publicado na noite de segunda-feira (27/7) por meio dos Stories do perfil oficial de Michelle no Instagram.

De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a jornalista destacou que o encerramento do ciclo afetivo ocorreu em tom amigável e com respeito mútuo.

“Foi uma jornada de muito amor, respeito e parceria que transformou nossas vidas. Viramos a página da nossa história não com um fim selado, mas com um até breve de bons e grandes amigos que somos”, declarou a comunicadora na nota repercutida pelo METRÓPOLES.

Pronunciamento, carinho e retrospecto do casal

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a declaração oficial e o histórico recente do casal reuniram os seguintes pontos:

Agradecimento e Respeito: Michelle pediu a compreensão do público durante a transição e ressaltou que ambos continuarão apoiando os sonhos e projetos individuais um do outro.

Possibilidade no Futuro: Ao encerrar a nota, a comunicadora deixou em aberto os rumos futuros do ex-casal ao afirmar que o término poderia ser apenas “um ponto e vírgula no nosso roteiro” .

Ação de Marketing Recente: Em meados de abril, o casal havia virado assunto nas redes sociais após publicar uma mensagem que indicava uma gravidez, revelando posteriormente tratar-se do lançamento de um empreendimento conjunto.

Como Michelle Barros anunciou o término do namoro?

A jornalista publicou uma nota explicativa em seus Stories do Instagram, garantindo que o fim da relação ocorreu em clima de paz, carinho e respeito.

Quanto tempo durou o relacionamento entre Michelle Barros e Shia Phoenix?

O casal esteve junto por quase um ano antes de decidir seguir caminhos individuais.

Eles continuam parceiros ou amigos após a separação?

Sim. Em seu comunicado, Michelle destacou que ambos continuam bons amigos, torcendo pelo sucesso individual de cada um.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet