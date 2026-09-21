Modelo Presley Gerber, filho da supermodelo Cindy Crawford, morre aos 27 anos nos EUA

O modelo Presley Gerber faleceu aos 27 anos em clínica de reabilitação

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Jovem estava em uma clínica de reabilitação na Califórnia; Instituto Médico Legal de Los Angeles investiga a causa da morte.

O modelo Presley Gerber, filho da célebre supermodelo Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber, morreu aos 27 anos no domingo (20 de setembro). Ele estava internado em uma clínica de reabilitação, conforme confirmado pelo Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Conforme apurado pela jornalista Luisa Rany para o portal Metrópoles, as circunstâncias exatas do falecimento ainda permanecem sob investigação das autoridades norte-americanas, aguardando o laudo conclusivo da autópsia.

Em nota divulgada à imprensa, a família do modelo solicitou privacidade para enfrentar o momento de luto.

Trajetória nas passarelas e desabafos sobre saúde mental

Nascido em uma das famílias mais prestigiadas da indústria da moda, Presley iniciou sua carreira no universo fashion aos 16 anos, estreando nas passarelas em um desfile da marca italiana Moschino.

Ao longo da carreira, acumulou trabalhos para grifes de alto padrão como Burberry, Dolce & Gabbana e Bottega Veneta, dividindo frequentemente os holofotes das viagens e desfiles com sua irmã mais nova, a também modelo Kaia Gerber.

“Somos uma família unida, especialmente eu e minha irmã, isso é muito bacana”, afirmou o modelo à revista People em 2018, em declaração destacada por Luisa Rany no Metrópoles, ao relembrar como o companheirismo familiar atenuava a solidão da rotina profissional.

Nos últimos anos, o jovem também utilizou suas redes e entrevistas para falar abertamente sobre suas lutas pessoais. Em 2023, durante participação no podcast Studio 22, Presley compartilhou detalhes de sua batalha contra a depressão e outros desafios de saúde mental.

Qual foi a causa da morte do filho de Cindy Crawford, Presley Gerber?

Segundo apuração de Luisa Rany no Metrópoles, a causa da morte ainda não foi divulgada, pois a autópsia do Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles permanece em andamento.

Onde Presley Gerber estava quando faleceu?

Conforme relata Luisa Rany no Metrópoles, o modelo de 27 anos estava em uma clínica de reabilitação no estado da Califórnia.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet