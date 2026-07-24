hris Anne faleceu aos 83 anos após realizar o desejo de ver a formatura do neto

Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

Educadora e ativista faleceu após diagnóstico de câncer no pâncreas; família confirmou que ela descansou dois dias após assistir à formatura do neto.

Chris Anne Boldt, mãe dos renomados atores e cineastas norte-americanos Ben Affleck e Casey Affleck, faleceu aos 83 anos em decorrência de complicações de um câncer no pâncreas. O diagnóstico havia sido recebido no final de 2025.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a confirmação da morte foi feita oficialmente pela família por meio de nota enviada ao veículo The Hollywood Reporter.

“Chris faleceu tranquilamente enquanto dormia, apenas dois dias após realizar um de seus últimos grandes desejos: acompanhar a cerimônia de formatura do neto Atticus Affleck, de 18 anos”, destacou a apuração veiculada pelo METRÓPOLES.

Trajetória na educação, ativismo e legado familiar

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, Chris Anne teve uma vida marcada pelo engajamento social e acadêmico:

Formação e Carreira: Graduada pela prestigiada Universidade de Harvard, trabalhou por 35 anos como professora da rede pública de ensino dos Estados Unidos até sua aposentadoria em 2008.

Ativismo Social: Na juventude, durante a década de 1960, destacou-se pela atuação na defesa dos direitos civis ao integrar o movimento Freedom Riders (Viajantes da Liberdade).

Vida Familiar: Foi casada com Timothy Affleck, com quem teve Ben e Casey, separando-se quando Ben tinha 12 anos.

Sucesso dos Filhos: Acompanhou o reconhecimento internacional dos filhos em Hollywood. Ben venceu dois Oscars (por Gênio Indomável e Argo), enquanto Casey conquistou a estatueta de Melhor Ator (por Manchester à Beira-Mar).

Quem era a mãe dos atores Ben e Casey Affleck?

Chris Anne Boldt foi uma professora formada por Harvard, ativista dos direitos civis na década de 1960 e mãe dos premiados atores Ben Affleck e Casey Affleck.

Qual foi a causa da morte de Chris Anne Boldt?

Chris Anne faleceu em decorrência de complicações de um câncer no pâncreas aos 83 anos.

Qual desejo Chris Anne realizou antes de falecer?

Segundo comunicou a família, Chris realizou o desejo de presenciar a formatura de seu neto, Atticus Affleck, dois dias antes de falecer pacificamente enquanto dormia.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet