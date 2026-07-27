Reconhecido pelo humor em The Goodies e por programas de natureza na BBC, artista faleceu nesta segunda-feira (27/7).

David Levenson/Getty Images

Artista alcançou projeção mundial com o trio humorístico The Goodies e tornou-se uma das principais vozes da conservação ambiental na BBC.

O ator, comediante e apresentador britânico Bill Oddie morreu aos 85 anos. A confirmação do falecimento foi divulgada nesta segunda-feira (27/7) por seu agente, David Foster. A causa da morte não foi tornada pública pela família ou por seus representantes.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a trajetória de Oddie destacou-se pela versatilidade na escrita, atuação, música e na divulgação da vida selvagem.

“É com profunda tristeza que anuncio o falecimento de Bill Oddie, o observador de pássaros mais querido do país”, afirmou o agente David Foster na nota oficial reproduzida pela reportagem do METRÓPOLES.

Do sucesso em ‘The Goodies’ ao ativismo ambiental na BBC

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a trajetória do artista marcou gerações de telespectadores no Reino Unido e no mundo:

Fenômeno do Humor: Nascido em Rochdale, na Inglaterra, Oddie projetou-se internacionalmente nos anos 1970 ao integrar o grupo humorístico The Goodies , ao lado de Tim Brooke-Taylor e Graeme Garden, clássico exibido na TV britânica entre 1970 e 1980.

Voz da Natureza: Apaixonado pela observação de aves e pela fauna, dedicou décadas seguintes à apresentação de aclamados documentários de história natural para a BBC.

Múltiplos Talentos: Ao longo de seis décadas de atuação pública, exerceu papéis como escritor, compositor, músico e ativista em prol da conservação do meio ambiente.

Quem foi Bill Oddie?

Bill Oddie foi um aclamado comediante, ator, músico e apresentador de TV britânico, famoso por estrelar a série humorística The Goodies e por comandar programas de natureza na BBC.

Qual foi a causa da morte de Bill Oddie?

A causa do falecimento não foi divulgada no comunicado oficial feito por seu agente nesta segunda-feira (27/7).

Qual era a principal paixão de Bill Oddie além da comédia?

Oddie era um apaixonado observador de aves (ornitólogo amador) e dedicou grande parte de sua carreira à apresentação de programas e campanhas de conservação da fauna e flora na televisão.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet