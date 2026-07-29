Músico irlandês, famoso pela canção ‘Falling Slowly’ e pela banda The Frames, foi vítima de um acidente de trânsito em Dublin.
O músico irlandês Glen Hansard faleceu aos 56 anos após se envolver em um acidente de moto nas primeiras horas desta quarta-feira (29/7). O artista ganhou notoriedade global ao vencer o Oscar de Melhor Canção Original em 2008 com a música Falling Slowly, tema do aclama do longa-metragem independente Once (Apenas Uma Vez).
De acordo com as informações divulgadas pela repórter Isabela Thurmann para o portal METRÓPOLES, as autoridades de emergência foram acionadas nas primeiras horas da manhã.
“O acidente ocorreu no oeste de Dublin e os serviços de resgate foram chamados por volta das 4h30. O óbito do artista foi constatado ainda no local pelas equipes de socorro”, relatou a reportagem do METRÓPOLES.
Trajetória na música e carreira no cinema
Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, a carreira de Glen Hansard é marcada por contribuições marcantes na música e no audiovisual:
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Início da Carreira: Nascido em Dublin em 21 de abril de 1970, Hansard deixou a escola aos 13 anos para se apresentar como músico de rua (busker) na capital irlandesa.
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Liderança no Rock: Em 1990, fundou a influente banda de rock The Frames, atuando como vocalista e principal guitarrista do grupo por décadas.
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Parceria e Sucesso Global: Em 2006, uniu-se à musicista Markéta Irglová no projeto The Swell Season. A parceria resultou no filme Once e no sucesso da faixa Falling Slowly, que culminou na conquista da estatueta do Oscar.
Qual foi a música pela qual Glen Hansard ganhou o Oscar?
Glen Hansard venceu o Oscar de Melhor Canção Original em 2008 pela música Falling Slowly, composta em parceria com Markéta Irglová para o filme Once.
Qual banda Glen Hansard fundou nos anos 1990?
O músico foi o fundador, vocalista e guitarrista da banda de rock irlandesa The Frames, criada em 1990.
Onde ocorreu o acidente do músico Glen Hansard?
O acidente de moto ocorreu na região oeste de Dublin, na Irlanda.