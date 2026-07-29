Músico irlandês premiado por 'Falling Slowly' faleceu após acidente de moto em Dublin.

Reprodução/ redes sociais

Músico irlandês, famoso pela canção ‘Falling Slowly’ e pela banda The Frames, foi vítima de um acidente de trânsito em Dublin.

O músico irlandês Glen Hansard faleceu aos 56 anos após se envolver em um acidente de moto nas primeiras horas desta quarta-feira (29/7). O artista ganhou notoriedade global ao vencer o Oscar de Melhor Canção Original em 2008 com a música Falling Slowly, tema do aclama do longa-metragem independente Once (Apenas Uma Vez).

De acordo com as informações divulgadas pela repórter Isabela Thurmann para o portal METRÓPOLES, as autoridades de emergência foram acionadas nas primeiras horas da manhã.

“O acidente ocorreu no oeste de Dublin e os serviços de resgate foram chamados por volta das 4h30. O óbito do artista foi constatado ainda no local pelas equipes de socorro”, relatou a reportagem do METRÓPOLES.

Trajetória na música e carreira no cinema

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, a carreira de Glen Hansard é marcada por contribuições marcantes na música e no audiovisual:

Início da Carreira: Nascido em Dublin em 21 de abril de 1970, Hansard deixou a escola aos 13 anos para se apresentar como músico de rua ( busker ) na capital irlandesa.

Liderança no Rock: Em 1990, fundou a influente banda de rock The Frames , atuando como vocalista e principal guitarrista do grupo por décadas.

Parceria e Sucesso Global: Em 2006, uniu-se à musicista Markéta Irglová no projeto The Swell Season. A parceria resultou no filme Once e no sucesso da faixa Falling Slowly, que culminou na conquista da estatueta do Oscar.

Qual foi a música pela qual Glen Hansard ganhou o Oscar?

Glen Hansard venceu o Oscar de Melhor Canção Original em 2008 pela música Falling Slowly, composta em parceria com Markéta Irglová para o filme Once.

Qual banda Glen Hansard fundou nos anos 1990?

O músico foi o fundador, vocalista e guitarrista da banda de rock irlandesa The Frames, criada em 1990.

Onde ocorreu o acidente do músico Glen Hansard?

O acidente de moto ocorreu na região oeste de Dublin, na Irlanda.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet