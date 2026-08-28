Natuza Nery aponta mansplaining de Lula a Renata Vasconcellos

Durante a ‘Central das Eleições’ na GloboNews, a comentarista demonstrou incômodo com a forma como o presidente rebateu a pergunta sobre dívida pública.
A jornalista e apresentadora Natuza Nery apontou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cometeu mansplaining ao responder uma pergunta formulada por Renata Vasconcellos durante a sabatina no Jornal Nacional.
De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a declaração de Nery foi feita durante a exibição do programa Central das Eleições, na GloboNews.
“Teve um momento que me incomodou, que é quando ele não concorda com a pergunta e tenta explicar a maneira como a Renata deveria perguntar para ele. O nome para isso é mansplaining”, criticou Natuza Nery em trecho citado por Juliana Barbosa no METRÓPOLES.
O questionamento sobre economia e o conceito do termo
Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, a polêmica ocorreu durante o bloco focado na gestão econômica do país:
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A Pergunta de Renata: A âncora questionou o presidente sobre o crescimento da dívida pública e pediu detalhes sobre as metas econômicas para o país.
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A Resposta de Lula: O petista rebateu dizendo que esperava que uma jornalista da qualidade de Renata começasse destacando que ele foi o único presidente a realizar superávit primário durante oito anos seguidos.
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O Conceito de Mansplaining: O termo em inglês é utilizado para descrever situações em que um homem explica algo a uma mulher de modo condescendente ou presunçoso, assumindo que ela não domina o assunto.
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Repercussão da Sabatina: O trecho gerou amplos debates nas redes sociais e análises nos bastidores políticos sobre a estratégia do candidato à reeleição no horário nobre.
Por que Natuza Nery disse que Lula cometeu mansplaining?
A comentarista apontou que o presidente tentou ensinar Renata Vasconcellos a fazer o próprio trabalho ao sugerir como a jornalista deveria ter formulado a pergunta sobre a economia do governo.
O que significa o termo mansplaining?
O termo refere-se ao ato em que um homem explica algo a uma mulher de maneira paternalista ou desnecessária, agindo como se ela não tivesse conhecimento sobre o tema em discussão.