30/07/2026
ContilNet Notícias Logo

Nino Abravanel sofre acidente com carro que pertenceu ao cantor MC Kevin

Nino Abravanel mostrou Land Rover Evoque tombada nas redes sociais.

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Nino Abravanel sofre acidente com carro que pertenceu ao cantor MC Kevin
Instagram/Reprodução

Criador de conteúdo mostrou o veículo de luxo tombado e com vidros quebrados nas redes; o carro ainda mantinha o nome do antigo proprietário no GPS.

O influenciador Deivis Elizeu Costa Silva, conhecido no ambiente digital como Nino Abravanel, sofreu um acidente de trânsito a bordo do veículo que pertenceu ao funkeiro MC Kevin (falecido em maio de 2021). A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (29/7).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, o modelo envolvido é uma Land Rover Range Rover Evoque, avaliada em cerca de R$ 300 mil.

“Nino publicou um vídeo no Instagram mostrando o SUV tombado de lado e com os vidros quebrados, escrevendo apenas ‘Evoque do Kevin’. Horas antes, ele havia mostrado o GPS do carro exibindo o nome do artista”, destacou a coluna de FÁBIA OLIVEIRA / METRÓPOLES.

Memória do funkeiro e busca da família por respostas

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, a menção ao nome de MC Kevin reacendeu lembranças sobre o artista e os desdobramentos de seu falecimento:

  • Lembrança do Carro: Pouco antes da colisão, o influenciador havia compartilhado com os seguidores os detalhes internos do automóvel, ressaltando o registro do cantor no sistema de navegação.

  • Movimentação da Família: Valquiria Nascimento (Val Negra), mãe do funkeiro, revelou publicamente o desejo de acionar advogados e o Ministério Público para buscar a reabertura das investigações sobre as circunstâncias da queda do filho em 2021.

  • Busca pela Verdade: A mãe do cantor ressaltou que pretende mobilizar os meios cabíveis para esclarecer todos os pontos do caso ocorrido na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Qual influenciador sofreu acidente com o carro de MC Kevin?

O influenciador Deivis Elizeu Costa Silva, conhecido como Nino Abravanel.

Qual era o modelo do carro envolvido no acidente?

Trata-se de uma Land Rover Range Rover Evoque, avaliada em cerca de R$ 300 mil, que pertenceu ao funkeiro.

O que aconteceu com a investigação sobre a morte de MC Kevin?

Valquiria Nascimento, mãe do cantor, declarou publicamente a intenção de solicitar o apoio do Ministério Público e de advogados para pedir a reabertura do caso.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.