Nino Abravanel sofre acidente com carro que pertenceu ao cantor MC Kevin

Instagram/Reprodução

Criador de conteúdo mostrou o veículo de luxo tombado e com vidros quebrados nas redes; o carro ainda mantinha o nome do antigo proprietário no GPS.

O influenciador Deivis Elizeu Costa Silva, conhecido no ambiente digital como Nino Abravanel, sofreu um acidente de trânsito a bordo do veículo que pertenceu ao funkeiro MC Kevin (falecido em maio de 2021). A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (29/7).

De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, o modelo envolvido é uma Land Rover Range Rover Evoque, avaliada em cerca de R$ 300 mil.

“Nino publicou um vídeo no Instagram mostrando o SUV tombado de lado e com os vidros quebrados, escrevendo apenas ‘Evoque do Kevin’. Horas antes, ele havia mostrado o GPS do carro exibindo o nome do artista”, destacou a coluna de FÁBIA OLIVEIRA / METRÓPOLES.

Memória do funkeiro e busca da família por respostas

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, a menção ao nome de MC Kevin reacendeu lembranças sobre o artista e os desdobramentos de seu falecimento:

Lembrança do Carro: Pouco antes da colisão, o influenciador havia compartilhado com os seguidores os detalhes internos do automóvel, ressaltando o registro do cantor no sistema de navegação.

Movimentação da Família: Valquiria Nascimento (Val Negra), mãe do funkeiro, revelou publicamente o desejo de acionar advogados e o Ministério Público para buscar a reabertura das investigações sobre as circunstâncias da queda do filho em 2021.

Busca pela Verdade: A mãe do cantor ressaltou que pretende mobilizar os meios cabíveis para esclarecer todos os pontos do caso ocorrido na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Qual influenciador sofreu acidente com o carro de MC Kevin?

O influenciador Deivis Elizeu Costa Silva, conhecido como Nino Abravanel.

Qual era o modelo do carro envolvido no acidente?

Trata-se de uma Land Rover Range Rover Evoque, avaliada em cerca de R$ 300 mil, que pertenceu ao funkeiro.

O que aconteceu com a investigação sobre a morte de MC Kevin?

Valquiria Nascimento, mãe do cantor, declarou publicamente a intenção de solicitar o apoio do Ministério Público e de advogados para pedir a reabertura do caso.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet