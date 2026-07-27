“Novo rosto” de Romana Novais, esposa de Alok, chama atenção na web

Médica publicou novas fotos no perfil e internautas comentaram a transformação facial

Reprodudução/Instagram

Esposa de Alok surpreendeu internautas no X com mudança nos traços; médica já havia detalhado procedimentos realizados.

A médica Romana Novais voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após publicar uma sequência de novas fotos em seu perfil. A influenciadora, casada com o DJ Alok, chamou a atenção de seguidores e usuários do X (antigo Twitter), que expressaram surpresa com as mudanças em suas feições.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Perdigão para a editoria de celebridades do portal METRÓPOLES, o resultado exibido nas fotos reacendeu o debate sobre intervenções na face. Há alguns meses, a própria médica detalhou publicamente quais técnicas havia realizado no rosto.

“Rinoplastia, preenchimento nas têmporas para abrir o olhar, preenchimento na região malar, preenchimento no queixo para deixá-lo mais feminino e contorno labial, sem volumizar”, explicou Romana Novais em declaração resgatada pela reportagem do METRÓPOLES.

Reação dos internautas nas redes sociais

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a transformação dividiu opiniões e gerou diversos comentários entre os usuários:

Surpresa no X: Diversos perfis afirmaram ter dificuldade para reconhecer a médica nas novas publicações.

Debate sobre Padrões: Mensagens como “Por que as pessoas estão querendo mudar de rosto?” e “Gente, está irreconhecível. Ela já era linda” figuraram entre as reações de maior engajamento.

Transparência: Romana costuma falar abertamente sobre seus cuidados de beleza, destacando que prefere intervenções estratégicas e sutis.

Quais procedimentos estéticos Romana Novais já fez no rosto?

Romana Novais revelou ter feito rinoplastia, preenchimento nas têmporas, na região malar, no queixo e contorno labial sem volumizar.

Por que a esposa de Alok virou assunto no X?

A médica compartilhou fotos recentes e internautas comentaram que ela estava irreconhecível, gerando debates sobre harmonização e padrões de beleza.

Quem é Romana Novais?

Romana Novais é médica, influenciadora digital e casada com o DJ brasileiro Alok.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet