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Jovem de 18 anos oficializou a alteração do registro legal para Suri Noelle, eliminando o sobrenome do ator com quem não tem contato desde 2012.

A relação entre o ator Tom Cruise e sua filha Suri voltou a figurar nos holofotes globais após a jovem oficializar a retirada do sobrenome do pai de seus documentos legais. Ela passa a assinar como Suri Noelle, adotando o nome do meio da mãe, a atriz Katie Holmes. A alteração foi confirmada no registro eleitoral da Pensilvânia, onde a jovem estuda teatro musical na Universidade Carnegie Mellon.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a decisão é o ápice de um distanciamento que dura mais de uma década.

“Tom Cruise e Katie Holmes se separaram em agosto de 2012. Desde então, Suri passou a viver com a mãe em Nova York e o contato com o pai foi praticamente interrompido, cenário frequentemente associado ao papel do ator dentro da Cientologia”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

O que é a Cientologia e a política de desconexão

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, os princípios da instituição e a dinâmica familiar reúnem os seguintes aspectos:

Fundação e Doutrina: Criada em 1953 pelo escritor L. Ron Hubbard, a Cientologia defende o autoconhecimento e o progresso espiritual. A crença sustenta que cada indivíduo é um thetã (um ser espiritual) em evolução por meio de sessões de aconselhamento chamadas “auditorias”.

Conceito de ‘Pessoa Supressiva’: A organização enfrenta críticas e investigações devido a práticas de controle sobre os adeptos e ao isolamento daqueles classificados como “pessoas supressivas” — indivíduos considerados hostis ou uma ameaça à igreja.

Afastamento Familiar: Segundo especialistas e analistas do movimento, ao pedir o divórcio em 2012 para proteger a filha, Katie Holmes teria sido enquadrada nessa categoria, levando o ator, um dos principais nomes da instituição em Hollywood, a restringir o convívio com a família.

Qual é o novo nome legal da filha de Tom Cruise e Katie Holmes?

A jovem oficializou a troca do seu nome para Suri Noelle, adotando o sobrenome do meio da mãe.

O que significa ‘pessoa supressiva’ na Cientologia?

É o termo utilizado pela instituição para definir indivíduos considerados opositores ou ameaças à doutrina, havendo recomendação para que os membros interrompam o contato com eles.

Desde quando Tom Cruise e Suri não são vistos juntos?

O ator e a filha não mantêm aparições públicas ou contato próximo desde 2012, ano em que ocorreu o divórcio entre Cruise e Katie Holmes.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet