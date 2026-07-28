Mariana Maffeis e Badarik

Mariana Maffeis e o colombiano Badarik González estão separados há dois meses; ex-casal trata assuntos apenas por meio de advogados.

O fim do casamento entre a empresária Mariana Maffeis, filha da apresentadora Ana Maria Braga, e o professor de ioga colombiano Badarik González ganhou desdobramentos públicos nos últimos dias. Separados há cerca de dois meses, os dois são pais de dois filhos e agora travam negociações intermediadas exclusivamente por equipes jurídicas.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a concessão de uma medida protetiva em favor de Mariana passou a impedir o contato direto entre o ex-casal.

“Em transmissão ao vivo nas redes sociais, Badarik chorou ao falar sobre o afastamento dos filhos, negou acusações de violência e explicou ter recusado os termos apresentados na proposta de conciliação do divórcio”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Posições de Mariana Maffeis e Badarik González

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, cada um dos lados apresentou sua perspectiva sobre o término:

Declarações de Badarik: O colombiano afirmou que nunca agrediu os filhos e defendeu que eles têm direito à convivência paterna. Explicou ainda que não assinou o divórcio por discordar do teor do documento e destacou não possuir antecedentes criminais.

Relato de Mariana: Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, a empresária explicou que decidiu encerrar a união por perceber o desgaste do relacionamento e a ausência de diálogo, classificando a decisão como dolorosa, porém libertadora.

Trâmite Legal: Devido à existência da ordem judicial de proteção, qualquer assunto referente à divisão de bens e guarda das crianças é conduzido estritamente pelos advogados das partes.

Por que Mariana Maffeis e Badarik não conversam diretamente?

A existência de uma medida protetiva obtida pela empresária impede o contato direto, fazendo com que a comunicação ocorra apenas por meio de advogados.

O que alegou Badarik González em sua transmissão ao vivo?

O professor de ioga negou qualquer histórico de violência contra a família, lamentou o afastamento dos filhos e afirmou que não assinou o divórcio por discordar do contrato proposto.

Qual foi o motivo apontado por Mariana Maffeis para o fim do casamento?

A empresária citou o desgaste na convivência, a perda do diálogo entre o casal e um processo de acomodação da relação como razões para o término.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet